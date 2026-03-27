少子化拉警報！藍委提案「育嬰留停8成薪入法」 弱勢最高領全薪

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓共同提案「就業保險法修正草案」，要求現行育嬰留停給付「8成薪」入法，弱勢加碼最高補全薪。（記者方賓照攝）

台灣少子化危機持續加劇，今年2月全台出生數僅6523人，創下單月歷史新低。國民黨立委吳宗憲、黃建賓、牛煦庭今（27）日共同召開記者會，宣布提出「就業保險法修正草案」，要求將現行育嬰留停給付「8成薪」法制化，明定其中2成財源由「公務預算」支應；同時針對中低收入戶等弱勢家庭，最高將補助至全薪，盼藉由穩定的財政支持，打造勞資雙贏的友善育兒環境。

吳宗憲指出，我國薪資中位數僅3.8萬元，許多年輕家庭在房貸、租金及物價壓力下，根本不敢請育嬰假，深怕承擔收入中斷的風險。他解釋，外界多以為育嬰假有8成薪，但《就保法》明定的其實只有6成，另外2成是政府依行政要點加發的補助，隨時可能因為預算卡關或政策變動而縮水。

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「對小朋友的照護，叫做國家的基礎建設！」吳宗憲強調，這次修法不是要增加就保基金的負擔，而是把政府原先的行政補助直接變成國家的法定責任，不讓行政機關有縮減福利的空間。他也直言，愛台灣不是喊打喊殺或搞意識形態，而是留下最好的一塊土地給下一代，把制度穩定下來，年輕人才敢生。

黃建賓則從產業面切入說，台灣多數家庭早已是雙薪結構，現行機制是「法律跟行政拼湊出來的制度」。他指出，少子化政策不能只顧家庭，也要兼顧企業，許多中小企業的痛點不在於免繳勞健保，而是員工請假後「找不到替代人力」。

他舉例，韓國今年1月出生率創下7年新高，關鍵就是政府擴大對企業聘用替代人力的補助，勞動部應盡速跟進，否則政策只補家庭不補企業，最後只會落得勞資雙輸。

牛煦庭分享，日前與黨主席鄭麗文赴政治大學演講時詢問百位大學生「希望30歲前結婚生子」的意願，全場竟無人舉手，顯見青年世代對婚育的經濟壓力感到崩潰。但他指出，自從開放按「天數」請育嬰假後，今年1至2月男性申請比例高達44.3%，遠高於去年的27.8%，顯示越來越多爸爸願意當神隊友。

牛煦庭強調，草案除了將8成薪明文入法，讓父母能安心請假陪小孩，也特別授權讓中低收入、單親、身心障礙等弱勢家庭，最高可以補助到「全薪」，讓制度更貼近實際需求，真正成為家庭與職場的最強後盾。

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓共同提案「就業保險法修正草案」，要求現行育嬰留停給付「8成薪」入法，弱勢加碼最高補全薪。（記者方賓照攝）

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