徐春鶯案揭中共長年經營黃珊珊 沈榮欽：柯建銘擋下關鍵佈局

民進黨團前總召柯建銘。（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪被起訴，網紅四叉貓近日開始導讀徐春鶯起訴書，發現中國上海市統促會副主任孫憲跟徐春鶯經營黃珊珊多年，認為黃珊珊有機會當立法院副院長。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，在中共對黃珊珊滲透最激烈的時候，民進黨上下要放給黃珊珊擔任立法院副院長，要不是柯建銘挺身反對，恐怕已經成真，這樣說來，實在應該還當初承受罵名的柯建銘一個公道。

沈榮欽在臉書PO文表示，2019年，習近平在《告台灣同胞書》40週年時提出「一國兩制台灣方案」，作為要台灣接受一國兩制的標準。不久後，親民黨主席宋楚瑜接受新華社專訪，表示兩岸一家親，非常支持習主席的「一國兩制台灣方案」，消息見諸媒體後，親民黨文宣部主任黃珊珊、副主任吳崑玉均提出辭呈，被認為是不認同宋楚瑜贊同「一國兩制台灣方案」而辭去黨職。

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沈榮欽指出，黃珊珊為了參選台北市議員，於1998年加入新黨，獲得提名順利當選。不過新黨式微後，黃珊珊於2002年加入親民黨，獲得提名參選台北市議員，再度順利當選，黃珊珊無論在新黨或是親民黨，都不顯露太明顯的政黨色彩，與各方交好，2016年獲得親民黨提名參選立委時，甚至獲得民進黨禮讓，不過最後功敗垂成，高票落選。

等到柯文哲當選台北市長後，黃珊珊也與柯文哲交好，甚至獲邀成為台北市副市長，更獲得柯文哲欽點成為台北市長候選人，但是依舊以無黨籍參選，既與民眾黨交好，也不得罪親民黨。

沈榮欽續指，參選市長期間，時代力量黃國昌還公開為黃珊珊加油，選前踩了時力最後一腳，作為向民眾黨交心的投名狀，黃珊珊最後不敵國民黨的蔣萬安，台北市長落後後，為了成為民眾黨推薦的不分區立委，因此加入民眾黨，直到因為引發柯文哲貪污背信的假帳事件，遭到民眾黨黨紀處分停權至今，黃珊珊能夠遊走於新黨、親民黨和民眾黨，並且與時代力量、民進黨和國民黨交好，其跨黨派能力，在台灣可謂無人能及，即使目前國民黨與民眾黨主席鄭麗文與黃國昌被稱為政黨變色龍，背骨之名如蛆附骨，而黨派色彩更廣泛的黃珊珊，卻很少受到同樣的批評，在台灣政黨競爭如此激烈的情形下，黃珊珊可謂異數。

沈榮欽分析，直到徐春鶯的匪諜案，外界才得知，就算因不滿宋楚瑜贊同一國兩制而辭去黨職，其實也早為中共滲透。更重要的是，黃珊珊並不是在無知的情形下遭到中共滲透，而是明確知道中共滲透，仍欣然接受，當外界因為徐春鶯統戰爭議太大，民眾黨不得不放棄提名為不分區立委時，黃珊珊還和柯文哲說要和國台辦談談，這種政黨主席與要角向國台辦請示不分區立委的事情，如果發生在民進黨，早就天翻地覆、主席請辭了。

而且即使國民黨不分區立委同樣遭到中共滲透，朱立倫都不敢將之排入安全名單，唯獨民眾黨赤裸裸地聽命於國台辦。當初柯文哲謊稱不認識徐春鶯時，小草各種荒謬的辯護之詞，等到徐春鶯匪諜案爆發時，柯文哲和小草又可以換一副嘴臉，彷彿之前的辯護從未發生過，黃國昌更可恥地說謊與栽贓成賴清德要為民眾黨提名匪諜負責，全黨別說良知，真是上下沒有一人有恥為人。

沈榮欽說，徐春鶯的起訴書揭露黃珊珊和民眾黨和中國共產黨之親近，黃珊珊給柯文哲的訊息，更是直接透露兩人也是傳統意義下的匪諜，當代的反滲透法偵辦對象，雖然法律無法因一則訊息判罪，但是重新檢視中共對台滲透與黃珊珊的角色，實在有其必要。

沈榮欽直言，資深媒體人陳嘉宏提醒一事，在中共對黃珊珊滲透最激烈的時候，民進黨上下要放給黃珊珊擔任立法院副院長，要不是柯建銘挺身反對，恐怕已經成真，這樣說來，實在應該還當初承受罵名的柯建銘一個公道。

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