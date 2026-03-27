民眾黨號召329上凱道討公道 莊瑞雄：施壓司法對柯文哲官司無益

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城弊案重判17年、褫奪公權6年，民眾黨號召支持者於29日「上凱道、討公道」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，可以理解民眾黨支持者的心情，但希望民眾黨守住民主法治底線，過多情緒動員、企圖對司法施壓，對柯文哲官司沒有任何好處。

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，昨天進行一審宣判。柯文哲貪污罪判刑13年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

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莊瑞雄今天在立法院受訪表示，該案件涉及公共利益、政治清廉，經過司法專業審查，判決出爐後，如果導入過多政治口水，用政治立場看待就會全部失焦。

對於民眾黨呼籲支持者、小草329上凱道，莊瑞雄說，集會遊行是憲法賦予人民的權利，政府、各政黨應該正面看待，但一有不利判決，就動不動要呼籲支持者上街頭，勿把司法審判戰場從法庭拉到街頭，對當事者不利。

莊瑞雄認為，這會讓外界感覺，用群眾力量對司法施壓，不符合民眾黨一貫主張，守住民主法治、避免情緒動員，各個政黨做決定前理性點會更好。

莊瑞雄表示，民眾黨前黨主席受到重判，可以體會支持者的心情，但如果充斥過多政治語言，對判決沒有什麼好處，呼籲各界理性看待329上凱道，但也希望民眾黨守住民主法治底線，過多情緒動員、企圖對司法施壓，對柯文哲後續官司沒有任何好處。

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