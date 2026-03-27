被判17年柯文哲敲桌罵賴清德 李忠憲：讓社會失去討論事實的能力

京華城案26日一審宣判，台北地院判柯文哲17年徒刑，柯文哲開記者會批司法淪為政治工具。（資料照）

前台北市長柯文哲因涉京華城容積率收賄等案，一審被判4罪合併共17年、褫奪公權6年，不過柯昨日痛批此為政治介入、司法迫害。對此成大教授李忠憲分析，柯文哲的第一反應不是談判決內容或證據，而是用力敲桌子，情緒激動地攻擊賴清德與民進黨。李忠憲直言，「那一敲，敲的不是桌子，是整個社會對理性的最後一點耐心」。

李忠憲在臉書以「XVII：他不讀判決書，只敲桌子」為題發文指出，XVII、可以重組為VIXI，拉丁文意思是：「我曾經活過」（= 我已經死了），它是動詞vivo（生活）的第一人稱單數完成式，常用於古羅馬墓碑，表示「我的生命已經結束」或「我已經死了」。

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李忠憲表示，昨天柯文哲被判刑17年。但在記者會上，他沒有進入判決內容，沒有談證據，也沒有說明責任，而是用力敲桌子，情緒激動地攻擊賴清德與民主進步黨。

李忠憲分析，這個動作，其實不是失控，而是選擇。因為一旦進入理性討論，例如判決依據是什麼、資金流向如何、是否構成圖利那就是一條對自己極為不利的路。所以唯一的出口，就是把整個討論場域「改寫」，把「法律問題」改寫成「政治迫害」。把「證據」改寫成「立場」，把「審判」改寫成「對決」。

李忠憲直言，這就是兩極化的核心。兩極化從來不是為了說服對手，而是為了讓社會失去討論事實的能力。只要成功把問題轉成「我們與他們」，那麼事實就會被情緒取代。而這種策略之所以有效，是因為它直接作用在人最深層的心理機制，身分認同。

李忠憲指出，當一個人開始用「我是支持柯文哲的人」來理解世界時，他就不再需要證據來判斷對錯。任何不利的資訊，都可以被解釋為「對方的攻擊」。於是，敲桌子這個動作就有了意義。

李忠憲強調，那不是在說理，而是在傳遞訊號：「我不會投降，他們不會得逞」、「我在對抗他們，你們應該站在我這一邊」。這種訊號，比任何法律辯護都來得有效。因為它繞過了理性，直接進入情緒與認同。

李忠憲表示，更關鍵的是，這種操作真正鎖定的，並不是最激進的支持者，也不是最堅定的反對者，而是中間那一群人。這群人本來可能會問：「判決內容是什麼？」、「證據是否充分？」、「制度是否正常運作？」但當整個公共空間被轉成高強度對立時，這些問題會變得越來越難被提出。因為一旦提問，就可能被視為「不夠站隊」。

李忠憲形容，於是中間地帶開始沉默、退縮，甚至被迫選邊。而一旦中間消失，社會就只剩下對立的兩端。在這種結構下，最重要的就不再是「有沒有貪污、是否圖利」，而是「誰的聲音比較大」、「誰的情緒更強烈」。這也是為什麼，在被判17年的當下，比起解釋判決內容，更重要的，是用力敲桌子。

李忠憲在文末直言，因為那一敲，敲的不是桌子，是整個社會對理性的最後一點耐心。

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