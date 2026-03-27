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    首頁 > 政治

    黃國昌機會來？ 周軒：送柯文哲進中評會讓民眾黨重生

    2026/03/27 10:50 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。柯文哲召開記者會痛批司法淪為政治工具，程序正義蕩然無存。柯文哲（左）更直接向總統賴清德嗆聲「我絕對不會投降、絕對不會屈服」。右為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。柯文哲召開記者會痛批司法淪為政治工具，程序正義蕩然無存。柯文哲（左）更直接向總統賴清德嗆聲「我絕對不會投降、絕對不會屈服」。右為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    台北地方法院昨（26日）針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年。對此，政治工作者周軒表示，根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》違反廉政透明公約之從政公職人員，可以予以除名或是停權。黃國昌的機會，真的來了，提案將柯文哲送民眾黨中評會，徹底讓民眾黨重生吧。

    周軒在臉書PO文表示，根據根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，違反廉政透明公約之從政公職人員，可以予以除名或是停權。除名，就是開除黨籍，現在，黃國昌的機會真的來了。

    周軒指出，第一，雖然柯文哲不是現在的從政公職人員，但是今天的判決內容，都是柯文哲在台北市長任內的事情，這裡就有解釋空間了，第二，柯文哲的名言就是，相信制度不要相信個人（語出2020年柯文哲幫吳益政助選時的發言），黃國昌自命是柯文哲的接班人，這股精神理念，必須要傳承下去。

    周軒直言，所以，黃國昌的機會，真的來了，提案將柯文哲送民眾黨中評會，徹底讓民眾黨重生吧。

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