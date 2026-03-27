嚴審不等於擋軍購？黃暐瀚列「三大謬誤」打臉藍白說詞

藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，資深媒體人黃暐瀚近來頻繁對此提出批評與建議，卻遭部分網友攻擊。（資料照）

藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，資深媒體人黃暐瀚近來頻繁對此提出批評與建議，卻遭部分網友攻擊。針對有網友聲稱「嚴審軍購不等於擋軍購」，黃暐瀚再度發文指出「三大謬誤」，打臉藍白的相關說法，並直言「不要在那邊假裝要審，又一直拖延，看了討厭」。

黃暐瀚在臉書以「軍購案 三大謬誤」為題發文指出，最近很多網友會留言或私訊說：「暐瀚哥，誰在擋軍購？大家都支持軍購！嚴審軍購不等於擋軍購」。對此黃暐瀚直言，既然「大家都支持軍購」，那就在「支持軍購」但「必須嚴審」的前提下來談談，這段時間有關軍購的「三大謬誤」。

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其一「付委不是放行」。黃暐瀚表示，藍綠白三種版本目前已經付委討論，後續還要表決，這足以證明「付委不是放行」，更證明當初把條例擋在程序委員會，根本莫名其妙。

其二「條例不是預算」，黃暐瀚指出，請大家隨手查一下過去送到立院的「特別條例」。「治水特別條例」、「馬太鞍溪特別條例」、「花東特別條例」，哪一個不是「幾張A4紙」？哪一個條例過了之後，就能直接動支預算？不可以。條例只是法源，匡列預算上限與使用時間，之後還得根據法源編預算，送立院，再審一次。

其三「特別條例不只對美軍購」。黃暐瀚說明，這次的特別條例全名為：「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，不叫「對美軍購特別條例」。國防部早已公開說明有3千億是「國內產製」，加上去年美國公布3千多億，剩下的6千億，軍方強調在美國國會被告知之前，「不能說」。「不能說」不代表「不存在」。

黃暐瀚直言，如果真的「不存在」，凌濤（代表朱立倫）跟盧秀燕為什麼會提9千億？顯然他們知道，後續還有約6千億的對美軍購項目「尚未公布」。前面「第二謬誤」已經說過，條例不是預算。讓條例有辦法最高匡列到1.25兆，不代表之後預算就必須同意動支1.25兆，等到之後美方告知國會，發價書上自然會有細目出來，整個過程完全不影響在野黨嚴格把關。

黃暐瀚強調，這篇文章是寫給「真心支持國防，但希望嚴審」的國人朋友看的，如果你也跟我一樣支持軍購，那就一起呼籲立院照規定嚴審速審。黃暐瀚也質疑，當然，如果你是打從心底覺得軍購不必要，你也不支持的，那就拜託大方明說：「我反對軍購」，不要在那邊假裝要審，又一直拖延，看了討厭。

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