綠議員初選衝第一 卓冠廷：過關是重擔的開始

通過黨內初選、再拚連任的卓冠廷說，初選過關是重擔的開始，他會帶著這份得來不易的託付，跑得更勤、做得更多。（圖由卓冠廷提供）

民進黨新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選競爭激烈，扣掉參選人高乃芸的1席婦女保障名額，呈現男性5搶4局面，民調結果今出爐，現任市議員卓冠廷、彭一書、廖宜琨以及新人吳昇翰皆通過初選，惟5連霸老將林銘仁意外落馬；民調位居第1的卓冠廷說，謝謝大家認同、肯定他這3年來的表現，這場初選的磨練，他向所有優秀的參選夥伴致上最高敬意，初選過關是重擔的開始，他會帶著這份得來不易的託付，跑得更勤、做得更多。

根據民進黨中央黨部公布的民調結果，卓冠廷以0.2213拿下第一，立委吳琪銘的兒子吳昇翰以0.2001居次，其後依序為彭一書0.1901、廖宜琨0.1711、前新北市議員高敏惠姪女高乃芸0.0702，林銘仁0.1471的成績雖然比高乃芸高，但高乃芸因女性保障名額獲得提名。

請繼續往下閱讀...

對於初選結果，卓冠廷表示，感謝鄉親的認同，謝謝大家對他這3年來表現的肯定，讓他能正式代表民進黨投入年底大選，在這場初選的磨練中，他向同選區所有優秀的參選夥伴致上最高的敬意，每位夥伴對地方的熱忱，都是推動土樹三鶯進步的力量，也是他學習的榜樣，初選過關不是終點，而是重擔的開始，他會帶著這份得來不易的託付，跑得更勤、做得更多。

吳昇翰指出，非常感謝鄉親力挺，內心充滿了難以言喻的感激，是大家的信任，讓他能從激烈的競爭中脫穎而出，他強調，這份成績不是個人的榮譽，而是鄉親對父親立委吳琪銘世代傳承、專業服務的肯定，他深感責任重大，將盡最大努力前進市議會，為鄉親爭取福祉。

彭一書說，感謝大家昨晚耐心的在家為他顧電話，辛苦守到最後，看到大家熱情關懷和支持鼓勵，他必會秉持初衷，更加認真努力為地方爭取建設，服務鄉親，為基層發聲，接下來還需大家繼續相招親朋好友相挺，他深深鞠躬感謝，永遠不忘大家的恩情。

廖宜琨表示，雖然他驚險過關，但這份成績，是大家一通通電話所堆疊出來的成果，他由衷感謝，但誠實地說，年底大選，比想像中更嚴峻，席次從10席減為9席，競爭空前激烈，他會拚到最後一刻，更需要大家一起拚。

高乃芸指出，謝謝大家的支持，初選因為婦女保障名額而驚險過關，她強調，年底大選，她要非常非常地拼，她謝謝民進黨新北市長參選人蘇巧慧的勉勵，「要我1天當2天用」，才有辦法跟上前輩們的腳步，盼大家支持土樹三鶯唯一民進黨的女性，跟著蘇巧慧一起打拼，贏得年底勝利。

通過黨內初選的新人吳昇翰說，他深感責任重大，將盡最大努力前進市議會，為鄉親爭取福祉。（圖由吳昇翰提供）

通過黨內初選、再拚連任的彭一書說，他必會秉持初衷，更加認真努力為地方爭取建設，服務鄉親，為基層發聲。（圖由彭一書提供）

通過黨內初選、再拚連任的廖宜琨表示，年底大選，比想像中更嚴峻，他會拚到最後一刻，更需要大家一起拚。（圖由廖宜琨提供）

通過黨內初選的新人高乃芸說，盼大家支持土樹三鶯唯一民進黨的女性，跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起打拼，贏得年底勝利。（圖由高乃芸提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法