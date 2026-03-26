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    首頁 > 政治

    聲援柯文哲 國民黨團批政治判決：210萬捐款被曲解成賄款

    2026/03/26 22:58 記者劉宛琳／台北報導
    柯文哲召開記者會痛批司法淪為政治工具，程序正義蕩然無存。。（記者羅沛德攝）

    柯文哲召開記者會痛批司法淪為政治工具，程序正義蕩然無存。。（記者羅沛德攝）

    京華城案一審今天宣判，台北地院重判前民眾黨主席柯文哲徒刑，褫奪公權6年。立法院國民黨團說，綜觀全案，審理過程荒腔走板；黨團書記長林沛祥聲援柯文哲說，柯文哲根本不知210萬捐款卻被檢方曲解成賄款，呼籲民進黨政府停止「政治判決」。

    林沛祥說，檢方查無確鑿收賄證據，卻僅憑臆測與編故事入人於罪，讓觀眾與國人看清，這不僅是對在野黨領袖的政治追殺，更證明台灣司法已全面崩壞，淪為執政黨打擊政敵的專屬工具。

    他說，誠如民眾黨主席黃國昌所點出的事實，這份宣判的邏輯恐怕無法讓國人信服，法庭審理至今，根本無法認定柯主席有收受所謂的「1500萬」賄款。眼看原先畫的大餅難以自圓其說，院方竟然東拼西湊，將一筆捐給台灣民眾黨的210萬政治獻金，硬生生曲解成賄款。

    林沛祥指出，讓人遺憾的是，柯文哲根本對這筆210萬的捐款毫不知情，甚至連被指控「共同收受」這筆賄賂的李文宗，在該部分也都獲判無罪。一個連當事人都不知道、「共犯」卻無罪的款項，竟然能被認定為對價關係？這不是欲加之罪，什麼才是欲加之罪？我們也必須撥開黑幕，追究「政治判決」背後的藏鏡人。

    林沛祥說，若今天賴政府可以持續操弄檢調與法院，用「先射箭再畫靶」的方式重判在野黨主席；明天民進黨就能用同樣的國家機器，輾壓任何一個敢於監督政府的台灣人民。

    林沛祥說，國民黨團聲援的不僅僅是柯文哲主席個人的清白，更是為了挽救已經徹底淪為「民進黨禁臠」的司法體系。這條捍衛民主法治的道路非常漫長，但只要在野陣營不妥協、不放棄，就絕對不能讓綠色恐怖隻手遮天。

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