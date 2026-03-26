吳順民替應曉薇施壓官員、張志澄幫小沈找人頭捐柯文哲210萬 2人無罪原因曝

應曉薇的助理吳順民（圖）出庭。（資料照）

台北地院今宣判京華城、政治獻金案，應曉薇助理吳順民及京華城監察人張志澄原被依違背職務行賄起訴，均獲判無罪。台北地院認定，吳順民雖領取威京集團顧問薪資、並以應曉薇無給職顧問身分多次參與京華城案會議、關切進度，可能對公務員造成壓力，但不足以證明其涉犯違背職務行賄；至於張志澄雖受指示協助尋找人頭捐款，也無證據證明他明知該款項屬賄賂，難認構成共犯，因此均依罪證不足判無罪。

判決指出，吳順民於退休後，未任職於「國家、地方自治團體所屬機關」，且其受應曉薇聘僱為「無給職顧問」，未具有法定職務權限，對於是否可認定其屬貪污治罪條例所稱「公務員」有疑義。

判決內容也說，吳順民2017年起擔任威京集團兆欣公司有給職顧問，於2017至2024年按月受領薪資，應屬擔任威京集團的顧問受領對價，難認吳順民有法定職務或公務員身分，因此無從認定吳順民收受賄賂或其他不正利益而為違背職務的行為，也無證據證明吳順民知道應曉薇收受賄賂，無從認定具有共同犯意聯絡及行為分擔。

北院合議庭判定，吳順民領取威京集團顧問的薪資，同時身兼應曉薇無給職顧問，參與歷次京華城容積案件的相關會議，並屢屢關切案件進度，固極有不當，且可能造成承辦公務員心理壓力，但就吳順民違背職務收受賄賂，難達於有罪心證，本諸罪證有疑，利於被告原則，此部分自應諭知無罪。

京華城監察人張志澄。（資料照）

至於張志澄的部分，北院合議庭認為，應曉薇及沈慶京於2020年2月間分別為京華城爭取「允建之樓地板面積得不低於原已申請執照之樓地板面積120284.39平方公尺」先後拜會時任副市長彭振聲及時任台北市長柯文哲，但張志澄未參與拜會柯文哲及彭振聲行程，難以認定張志澄知道捐款與爭取容積相關。

北院合議庭判定，張志澄基於職務，受沈慶京指示找人頭捐款給柯210萬元，無證據證明其「明知」為賄款，至多僅自行「推測」、「聯想」款項性質，且無證據證明張志澄參與或知悉鼎越公司的內部決議及相關情形，難認張屬共同正犯，自不得以共犯相繩，因此判定無罪。

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