京華城案一審判10年 沈慶京悲憤喊冤：依法上訴、爭取清白！

威京集團主席沈慶京。（記者塗建榮攝）

京華城案今天（26日）一審宣判，威京集團主席沈慶京遭依違背職務行賄和圖利罪判處10年有期徒刑。對此，沈慶京今晚在臉書表示不服，將依法提出上訴。

京華城案中，檢方依《貪污治罪條例》的違背職務行賄和圖利（共犯）罪名起訴沈慶京，具體求刑17年。案經台北地方法院審理1年多，今日下午2時30分宣判，法官判沈慶京有期徒刑10年，褫奪公權5年，併科罰金新台幣2000萬。可上訴。關鍵理由是，法官認定沈慶京為獲取京華城 20% 的違法容積獎勵，行賄當時的市議員應曉薇（判定金額 5250 萬）及前市長柯文哲（判定金額210萬），並與公務員共同犯下圖利罪。

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後續強制處分庭，柯文哲部分維持7000萬交保，至於台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京則各被加保3000萬元。

晚間，沈慶京在臉書發文，「對於今天的判決，本人深感悲憤與不服。台北市政府在30多年前強迫京華城捐地2400坪土地（現在市價至少240億元以上），換取較高的容積保障，7年前又突然被柯文哲的副市長林欽榮沒收，京華城依法提起陳情。檢察官指控我們陳情是犯罪，完全曲解陳情是憲法保障人民的權利。」

沈慶京最後表示，「京華城是受害者，權益至今沒有回復，反而被羅織入罪，我深感不服，我將依法提起上訴，爭取清白。台北地院突然增加我3000萬的交保金，讓我想像不到也措手不及，現在雖然辦理交保中，但內心無限悲傷。」

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