王炳忠、王淺秋曝馬英九健康狀況 張育萌：蕭旭岑已經很委婉了

前總統馬英九的健康狀況受到關注。（資料照）

馬英九基金會茶壺風暴持續延燒，遭「切割」的前執行長蕭旭岑日前稱「馬前總統忘記了很多事」引發各方懷疑，媒體人王淺秋和新黨成員王炳忠也都說馬英九「怪怪的」、「記憶似乎停留在台北市長任內」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，看起來蕭旭岑說馬英九「很多事都不記得了」，已經是世界上最委婉的說法了。

張育萌在臉書發文表示，《聯合報》獨家專訪馬英九，原本預計訪問大約一小時，但馬英九在受訪過程，重複出現一樣的詞彙和句子。馬英九無法針對題目具體回答，當天，馬英九基金會新任執行長戴遐齡也在場，直接把專訪喊卡，最後訪問只有20分鐘左右就結束。

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張育萌指出，去年6月，王炳忠有跟馬英九一起參加海峽論壇。王炳忠回憶，他在晚宴上跟馬英九打招呼，但馬英九反應遲鈍、眼神呆滯，連行動都有點吃力。他說當時感覺馬英九「怪怪的」，連拍照都需要隨扈指揮，馬英九才看起來比較自然。而王淺秋在節目爆料，很多之前在總統府的幕僚，現在去探望馬英九時，馬英九已經認不出他們了，並指，馬英九「記憶似乎停留在台北市長任內」。

對此，張育萌說，看起來蕭旭岑說馬英九「很多事都不記得了」，已經是世界上最委婉的說法了。

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