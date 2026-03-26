「都已輸了6次了，還選什麼」？劉櫂豪 : 參選人豈可怪誰分他的票？

前立委劉櫂豪是否第7度參選台東縣長，受到關注。（記者黃明堂攝）

台東縣長選戰，國民黨已於2025年底正式徵召台東縣議長吳秀華，民進黨則由立委陳瑩披掛上陣，在此藍綠對壘之際，前立委劉櫂豪的動向受關注，他晚間於臉書發文，針對是否參選再次說明。

他說，近日友人的聚會為了他起了議論，有人說：「都已輸了6次了，還選什麼？」但更有人力主：「為什麼不能選？再拼！除了是決心與勇氣之外，讓選民做一個比較，不是很好嗎？」他無法期待每個人認同他的想法及決定，但他可決定一件事，如果決定再拼，就光明正大、抬頭挺胸勇敢的向前走！

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針對參選可能造成泛綠分裂、讓藍營得利，劉櫂豪說，如果參選，會以無黨籍參選，表示選民投給我已不是將「政黨」列為投票的首要考慮，簡單的說，就不是非藍不投或非綠不投的選票，而是以候選人的能力及各項條件來投票。

他說，選票是具流動性的，沒有任何選票是一個政黨的附屬品，上一次投藍或投綠，不代表以後就非藍不投或非綠不投。每一位參選人都期待當選，當然要努力爭取每一張選票，如果他參選會極力爭取每一位選民的認同，選票會來自四面八方，參選人豈可怪誰分他的票？

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