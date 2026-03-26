批執政黨動用司法對付政敵柯文哲 鄭麗文：藍白合的媒人是民進黨

政大學生會舉辦「政治進入校園3.0」系列講座，邀請國民黨主席鄭麗文與學生交流。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文今天受邀到政治大學與學生座談，適逢京華城案一審宣判，前台北市長柯文哲被判刑17年，鄭麗文認為，柯案審理過程就是先射箭再畫靶，辦案過程違反比例原則，執政黨用司法對付政敵，影響國家安定，因此在野黨必須團結贏得選舉，「藍白合的媒人是民進黨」。

政大學生會舉辦「政治進入大學3.0-擘畫地方藍圖：青年與政壇焦點人物座談」今天是鄭麗文場次。她開頭就以柯文哲遭判17年切入，認為是重判。她提到，自己是法律系畢業的，在美國念法律時，有個歷史上非常重要的判決「黑人到底是財產還是人」，當年判決「黑人是財產」，最後引爆美國南北戰爭。

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鄭麗文說明，司法權必須是被動的、消極的、不告不理的，在此過程中，法律要反映的是當代道德價值，解決社會紛擾，帶來社會安定。美國當年的判決卻導致國家分裂甚至戰爭，法律判決會對社會有重大效應。

而柯文哲作為台灣非常有代表性的政治人物，曾經參選總統、又是民眾黨創黨主席，大家動輒就會有非常高的關注。而受到這麼高關注的代表性判決，更要講求程序正義、公平公正，結果要符合社會道德標準期待，否則會造成社會嚴重對立與裂痕。

鄭麗文說，不是政治人物比較大尾，就不能起訴，而是柯案審理過程，讓大家有很深的感覺是先射箭才畫靶，包括檢調蒐證、過度羈押，都已違反比例原則，而刑法應該是假設你是無罪的，因此這樣剝奪人身自由是非常嚴重的事。

又如同去年大罷免時，國民黨有很多黨工的連署被說偽造文書，「這麼輕，而且幾乎沒違反任何人法益」，卻被羈押，剝奪人身自由，已嚴重違反比例原則，違反了當代人共同道德的某種標準，讓人油然生起不公平不正義的感覺，尤其發生在具有社會基礎的政治人物身上，就會製造社會裂痕。

鄭麗文批評，這是司法絕對不應該犯的錯誤，使司法公信力嚴重被挑戰，引起社會不安。此案審理過程引爆高度社會關注及爭議，以及檢調辦案過程的瑕疵，暴露了檢調司法體系不符合公平正義的期待，當事人也付出非常嚴重無法回復的代價，民眾黨對此一定人神共憤，對國家的團結穩定，種下不安的種子。

鄭麗文說，司法必須是獨立超然的、盲目的，但如果在政治上選邊站，甚至淪為執政者對付政敵的工具時，司法已嚴重違背存在的價值與意義。也因此，藍白合最大的媒人就是民進黨，在執政黨高壓統治下，以及2024年後在國會的種種作為，使在野黨有很深的覺悟必須團結，贏得2026年選舉、2028政黨輪替。

鄭麗文也預言，在今年選舉過程中，司法案件也會變成選舉的利器，但這應是所有政治人物不能去踩的紅線，即便是在封建、君主、獨裁的時代，都不應動用司法對付政敵。很遺憾政黨輪替後，賴清德喜歡用這一招，今年選舉，也有人不斷提醒，小心民進黨動用司法，所以提名候選人時都要考慮，誰比較不會被追殺，而今天柯案就是血淋淋告訴大家，台灣政治的現況。

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