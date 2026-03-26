美國青年議員首訪台南 探索歷史文化與半導體奇蹟

美國青年政界領袖造訪，台南市長黃偉哲親自接待。（圖由南市政府提供）

來自美國州眾議院、市政府及地方議會的12位青年政界領袖，今（26）日在外交部陪同下造訪台南市府，市長黃偉哲率市府團隊接待。

黃偉哲表示，台南作為台灣第一個城市，也是歷史文化發源地，2024年剛好度過「台南400」，城市治理的一大課題是如何在保存文化資產與傳統風貌的同時，積極擁抱日新月異的科技產業。他指出，台南已成為全球半導體先進製程重鎮，全世界3奈米晶片主要產自此地；同時，台灣民眾也喜愛來自美國的水果，如櫻桃、蘋果等，期盼未來台南與美國能在高科技、農業及文化交流上持續深化合作，增進雙方情誼。

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訪團團長、密西根州州眾議員莫耿傑（Jason Morgan）表示，十分榮幸受邀訪問台南，並期待透過此次交流更深入認識台灣歷史與文化。他也稱讚台南能在悠久歷史中轉型為高科技城市，並強調台美關係不僅建基於經濟合作，更共同信守民主與自由的普世價值。

此次訪團由外交部駐美各處推薦組成，多為30至40歲青年議員，多數為首次造訪台灣與台南。

台南市長黃偉哲（右）致贈劍獅掛飾紀念品給訪團團長Jason Morgan議員（左）。（圖由南市政府提供）

德州達拉斯副市長莫瑞杰（左）與市長黃偉哲市長互戴對方致贈棒球帽。（圖由南市政府提供）

關島議會議長法務助理卡塔海（左）、關島參議員幕僚長馬德朗（中）一起致贈關島相關禮品給台南市長黃偉哲（右）。（圖由南市政府提供）

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