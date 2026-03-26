柯文哲判刑17年 吳怡農籲修法堵權錢交易：選舉金流該檢討

壯闊台灣理事長吳怡農呼籲重新檢視與改革《政治獻金法》。（資料照）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利罪、侵占政治獻金等4案，今（26）一審被判刑17年，褫奪公權6年。壯闊台灣理事長吳怡農說，柯文哲4大案的發生，體現了現在台灣社會應該正視政治人物檯面下的金流運作，呼籲重新檢視與改革《政治獻金法》，思考如何規範選舉資金的上限，並且更公平地配置選舉宣傳的資源；讓企業與政治間的互動更透明、更可受監督，避免落入權錢交換的疑慮，甚至牽動國家安全。

吳怡農說，現行規範下，個人對單一候選人的政治獻金上限為10萬元，但企業（法人）可達100萬元。制度設計賦予企業10倍於個人的政治影響力；參選從數10萬元起跳的保證金，到整體選舉動輒數百萬的支出，讓參選人必須努力籌錢。加上街邊看板、競選辦公室等宣傳資源，往往需要高額租金，熱門地段甚至每月動輒數10萬元，選舉成本過高。

請繼續往下閱讀...

吳怡農以今年底的地方選舉為例說，候選人必須在就職日前約8個月才能開立政治獻金專戶。當選人於12月25日就職，往前推算，4月下旬才可以開始合法募款。但很多選舉活動早在去年就開始，這段期間的資金需求，缺乏透明且合法的管道。

他說，選戰高度依賴資金，卻在前期缺乏合法透明的資金來源，後期又允許企業以更高額資金發揮影響力，因此容易滋生檯面下的金流，甚至形成政客與企業間的利益交換，也牽動著國家安全，讓境外勢力直接透過資金贊助介入國內政治。因為跨國經商時，企業通常需要取得當地政府許可，或配合相關政策要求，這些條件，很可能影響企業的政治行為。

他提出，要防範不當的國外影響力利用企業管道介入國內政治，應限制企業的政治捐款，並強化資金來源的透明與監管，這是降低國安風險、維護民主體制的重要機制。因此需重新檢視與改革《政治獻金法》，思考如何規範選舉資金的上限，並且更公平地配置選舉宣傳的資源；讓企業與政治間的互動更透明、更可受監督的方式，避免落入權錢交換的疑慮。

吳怡農曾提出「陽光政治」主張，也再次強調，他未來在選舉期間不接受企業捐款，「這不是政治潔癖」，是期待讓公私協力能受到社會大眾的信任，在政府治理上，才能與企業協力展開更多讓社會進步的建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法