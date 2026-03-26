高雄老搭檔同框！韓國瑜、李四川出席勵志電影首映會提政績

立法院長韓國瑜、國民黨新北市長參選人李四川今（26）日出席勵志電影新北首映會，前任高雄市長、副市長同框。（記者黃子暘攝）

新北市長選戰升溫，立法院長韓國瑜、國民黨新北市長參選人李四川今（26）日出席勵志電影新北首映會，前任高雄市長、副市長同框，2人席間互動熱絡，低聲交談。韓國瑜在致詞中不忘提及李四川在高雄市照顧弱勢學童的午餐券政策，共發出100多萬張。李四川則鼓勵觀影學童不必做別人眼中的超人，「只要你今天比昨天還勇敢的，你就是超人」。

韓國瑜、李四川出席《超人再起》電影新北首映會，在活動開始前並肩入座後低聲交談，「韓流」人氣仍存，現場遇到粉絲請求韓、李簽名，2人大方簽名留念。

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韓國瑜說，人間處處有需要被關注的，猶記得在高雄時，李四川幫忙打拚人人朗朗上口的「路平燈亮水溝通」，但政府不能只照顧硬體，有一次李四川告訴他，偏遠地區學童在校營養午餐只吃一半，另一半要打包回家跟家人分享，甚至有學童因此害怕週末、放寒、暑假，就因為沒有營養午餐吃，這讓他聽了非常難過，在李四川建議之下發放100多萬張午餐券，讓弱勢學童可以到超商換午餐。

韓國瑜指出，即便2026年的今天，台積電、半導體可以傲視全球，但他們仍不敢忘記角落還有需要被拉一把、給予關注的人，在關注光鮮亮麗的股票上市公司、半導體、晶圓製造之外，無論是政府、地方社團、宗教團體，更應關注弱勢團體的需求，台灣人很善良，不過可能因為找不到對接單位，導致行動慢了一點，這很可惜，希望更多人付諸行動，讓溫暖情意充滿社會，立法院、新北市府和李四川都一定會全力支持。

李四川表示，《超人再起》導演曲全立用電影告訴大眾，超人其實是在碰到困難、挫折、疾病時，不跟命運低頭、持續往前衝，讓生命發揮得更好，並不是有特異功能的人，勉勵學童「只要你今天比昨天還勇敢的，你就是超人」。

立法院長韓國瑜（右）、國民黨新北市長參選人李四川（左）今（26）日出席勵志電影新北首映會，前任高雄市長、副市長同框。（記者黃子暘攝）

立法院長韓國瑜、國民黨新北市長參選人李四川今（26）日出席勵志電影新北首映會，前任高雄市長、副市長同框。（記者黃子暘攝）

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