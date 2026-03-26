新北5連霸議員「意外」錯失連任門票 林銘仁：有時是老天爺在提示

民進黨新北市議員第8選區初選結果今出爐，5連霸老將林銘仁（中）意外落馬，錯失連任機會；林銘仁坦言很意外，只能深深感謝支持者。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選競爭激烈，扣掉參選人高乃芸的1席婦女保障名額，呈現男性5搶4局面，民調結果今出爐，現任市議員卓冠廷、彭一書、廖宜琨以及新人吳昇翰皆通過初選，但5連霸老將林銘仁意外落馬；林銘仁坦言對結果感到很意外，他已盡力，感謝始終如一挺他的支持者，他也感嘆說「有時候是老天爺在提示吧！祂的意思到底是什麼？我想走下去才知道」。

根據民進黨中央黨部公布的民調結果，卓冠廷以0.2213拿下第一，立委吳琪銘的兒子吳昇翰以0.2001居次，其後依序為彭一書0.1901、廖宜琨0.1711、高乃芸0.0702，林銘仁0.1471的成績雖然比高乃芸高，但高乃芸因女性保障名額獲得提名。

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林銘仁今天受訪表示，剛剛好就輸一點點，「我也覺得很意外啊！」本來想說應該會過，因為長年服務累積下來，應該不太可能會輸，今天才知道是這樣的結果，還沒去想後續任期屆滿的動向規劃。

林銘仁說，他平常專職在問政及選民服務，這次的選戰，在資源相對較少的狀況下，他已盡力努力，雖然沒有達到好的結果，還是深深感謝一路走來，始終如一挺他的支持者，「有些時候是老天爺在提示我們吧？到底祂的意思是什麼？我想也是要走下去才知道」。

今天上午11點10分，新北市長侯友宜出席土城區柑林學士市民活動中心的啟用典禮，地方民代包括林銘仁也到場參與，活動起初時，民調結果還未出爐，只見林銘仁與地方民代、里長互動熱絡，未見明顯緊張神情，數分鐘後民調結果出爐，恰巧江怡臻在舞台上與林銘仁同台，江怡臻也因此主動給予林銘仁「加油式」的擁抱。

江怡臻事後說明，她想給予林銘仁「加油式的抱抱」，表達不捨、加油之意，因為她在新北市議會教育審查會時，林銘仁長期擔任召集人，她學到很多，而且同是土城區的議員，雖然政黨不同，爭取建設理念一致，這幾年土城的發展有目共睹，「很遺憾他沒有爭取到提名資格」。

初選民調結果出爐時，新北市議員林銘仁（左2）與國民黨新北市議員江怡臻（右2）剛好同台，她第一時間不捨擁抱林銘仁。（記者黃政嘉攝）

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