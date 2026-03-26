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    首頁 > 政治

    依黨規可送辦柯文哲！ 周軒調侃：黃國昌你的機會來了

    2026/03/26 20:35 即時新聞／綜合報導
    柯文哲今天一審被判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲晚間召開記者會嗆聲賴清德，表示不會投降。（記者羅沛德攝）

    柯文哲今天一審被判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲晚間召開記者會嗆聲賴清德，表示不會投降。（記者羅沛德攝）

    京華城案今（26日）宣判，台北地院合併判處前台北市長、民眾黨前主席柯文哲17年徒刑、褫奪公權6年。對此，政治工作者周軒發文表示，認為這對現任民眾黨主席黃國昌而言，是一個可以把柯文哲除去黨籍的關鍵時機，「黃國昌，你的機會真的來了。」

    周軒今日於臉書發文，引述《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》明確指出，凡是違反廉政透明公約的從政公職人員，黨內可予以除名或停權處分，而所謂的「除名」指的就是開除黨籍。

    周軒分析，雖然柯文哲目前並非現任的從政公職人員，但從判決的內容來看，全數發生在柯文哲擔任台北市長的任職期間。他表示，這在黨內規則的適用範圍與解釋上留有很大的空間。周軒也調侃，柯文哲過去曾有名言提到「要相信制度而非相信個人」，而黃國昌既自命為柯文哲的接班人，就必須承接這股精神理念，讓其傳承下去。

    對此，周軒也直言，黃國昌的機會真的來了。他認為黃國昌應該主動提案，將柯文哲送交民眾黨中評會進行裁處，讓民眾黨徹底「重生」才對。

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