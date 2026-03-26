盧秀燕訪美後再會谷立言 談深化台美合作

甫訪美返國的盧秀燕台中再會谷立言。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕21日結束訪美返國，台中市政府晚間說，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天（25日）到台中出席「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」開幕式等，再度與盧秀燕會談，兩人就雙方產業發展與經貿文化合作深入交換意見。

台中市政府指出，顯示美方高度重視台中在全球產業鏈中的關鍵地位，也展現台中市政府與AIT穩健且密切的夥伴關係，台中將持續與美國深化在投資、技術與人才等領域的合作。

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盧秀燕訪美11天，行程超越城市外交，更前進華盛頓與國務院、戰爭部等官員會面，也拜會美國眾議員等，盧秀燕多次透露此次訪美跟美方不少單位均談及軍購等議題，是她「30多年來出訪任務最重的一次」。

盧秀燕訪美返國不到一週，台中市政府晚間曝光盧秀燕返台後再度與谷立言會面，雙方談論內容再度引起好奇。

市府指出，谷立言昨日前來參加在台中國際會展中心舉辦的「台灣國際工具機展」開幕式及受邀赴逢甲大學「美國週」開幕式致詞，並與盧秀燕會談，雙方互動熱絡，會談內容涵蓋經貿合作、產業升級、科技創新、文化交流等多元議題，盧秀燕也分享近期訪美相關成果及感想，並感謝谷立言及AIT團隊協助安排相關行程。

市府說，台中位居台灣產業核心，擁有完整的精密機械與製造供應鏈，是全球重要的工具機產業重鎮，美國是台中產業重要貿易夥伴及市場，谷立言此次來參與大型國際展會並與盧秀燕會面，充分展現美方對台中產業實力與城市發展的高度重視。

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