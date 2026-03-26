提升全台自主救災量能 內政部：1公所配置10名替代役

內政部今天部務會報會議由替代役訓練及管理中心及移民署針對「115年強化替代役訓練管理，提升各需用機關服勤效能」進行報告。（內政部提供）

內政部長劉世芳說，替代役役男平時在各服勤單位輔助公共事務或其他社會服務工作，當災害發生時，就會立即投入協助疏散撤離、收容安置、物資發送及災後復原等工作；對於台灣具災害潛勢及易成孤島地區，將以每個公所及所轄區域服勤處所配置10名替代役役男為原則，結合防災協作中心勤務運作。

內政部今天部務會報會議由替代役訓練及管理中心及移民署針對「115年強化替代役訓練管理，提升各需用機關服勤效能」進行報告。

請繼續往下閱讀...

劉世芳說，台灣因天然環境和地形影響，存在許多災害潛勢地區及救災支援不易即時到達的易成孤島地區。為使替代役役男熟稔平災勤務轉換，同時具備所屬役別專業性勤務及臨災應變執勤能力，內政部新增8小時救災無人機操作課程，並逐步充實此類區域內的替代役救災人力，以每個公所及所轄區域服勤處所配置10名替代役役男為原則，將其納入當地防災協作中心功能編組。

內政部說明，為使替代役役男具備自衛防護能力及全方位的防災應變執勤能力，自115年起，基礎訓練已新增防身術訓練課程，在職訓練則導入災害狀況想定設計關卡，並辦理闖關競賽，以實作演練方式讓替代役役男體驗災害情境，透過競賽增加訓練樂趣，提高參與度與向心力。

內政部指出，在替代役役男專業訓練部分，像是移民署替代役民防役役男自分發至服勤單位後，均受1週專業訓練，包括防空避難、防災救火課程等，每週也持續有4小時民防訓練課程，確保執勤期間持續精進專業知能與應變素養。

內政部強調，訓練、安全、紀律是替代役發揮服勤效能、構築社會韌性的核心基石，分發至各服勤單位及易致災、易成孤島地區服勤的替代役役男，均須完成3階段5模組應變勤務訓練，透過各訓練階段持續強化替代役役男具備實質應變能力，並成為守護家園最堅實的後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法