鄭麗文批南台淪綠營禁臠 黃敬雅反嗆：高雄人給過國民黨機會

黃敬雅昨日於臉書發文，痛批鄭麗文說南部變成「民進黨禁臠」等說法。（資料照）

國民黨主席鄭麗文24日南下高雄，挺黨內2都市長參選人柯志恩、謝龍介時，批評南部「超過30年未政黨輪替、變成民進黨禁臠、充滿肉桶分贓」一事，引發民進黨高雄市議員參選人黃敬雅強烈質疑。

黃敬雅於臉書發文表示，她對於鄭麗文的言論感到非常詫異。她質疑鄭麗文是否「算術不好」還是有「政治失憶症」，並反問鄭麗文2018年當選高雄市長的韓國瑜是哪一黨的？黃敬雅指出，高雄並非沒有給過國民黨機會，但這段「選上又落跑」的往事，在國民黨口中卻彷彿成了不能說的黑歷史。

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對於鄭麗文形容南部為「禁臠」的說法，黃敬雅補充，「禁臠」一詞帶有極度貶抑，是將人當作附屬品的字眼。她認為高雄是一座擁有自由意志、懂得用選票捍衛城市的民主之都，將其形容為政黨私人物品，正是國民黨對南部縣市最真實的傲慢。

黃敬雅進一步評論，鄭麗文身為政治人物，過去就曾有過政黨色彩的轉變，由綠轉藍再變紅，如今也沒有任何資格，為了鞏固權力而用難聽字眼痛罵南部鄉親。此外，針對「分贓肉桶政治」的指控，黃敬雅認為國民黨才是台灣地方派系綁樁的始祖，並提及2023年的君悅慘案等事件，認為國民黨在算計與分贓上才真的令台灣人記憶猶新。

最後，黃敬雅強調，高雄目前正透過台積電進駐、亞洲新灣區轉型以及國際演唱會帶動經濟，正邁向國際都會。她呼籲國民黨不應只剩下「南下罵街與唱衰」的選舉策略，並建議與其南下噴政治口水，不如趕快回台北處理內部的矛盾與調解。

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