柯文哲判17年館長怒問「台灣人快樂嗎？」 網暴動狂刷：爽翻！

柯文哲涉京華城弊案，台北地方法院26日一審宣判，不少支持者聚集法院外聲援。（記者羅沛德攝）

京華城案、政治獻金案今天（26日）一審宣判，前台北市長柯文哲合併判處17年有期徒刑，讓小草大崩潰！「館長」陳之漢怒聲質問，看到阿北今天這樣的遭遇，台灣人真的快樂嗎？結果大票網友狂刷「爽翻了」！

今天到北院聲援柯文哲的館長，得知一審宣判結果後表現出相當憤怒的樣子，受訪時直呼對司法非常失望，甚至痛罵法官跟檢察官是「民進黨的狗」，還稱「難怪台灣人有超過85%不信任司法」。

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館長說，這一年多來就看名嘴、綠媒在天天造謠，把柯關了1年，最後只拿一筆210萬的政治獻金來開刀重判，全台灣人民都覺得判決很誇張。

他質問道，大家有智慧地去想想，看到民進黨的所作所為，柯文哲現在的遭遇，台灣人現在真的快樂嗎？館長更稱，這場判決會讓藍白合達到高峰，相信未來兩黨會更團結，沒有分裂的理由。

粉專「打馬悍將粉絲團」隨後分享館長的「靈魂提問」，結果大票網友湧入狂刷「爽翻囉！」、「如果照原本檢方求刑的28年，我會更快樂」、「我不快樂，我是爽死了」、「不快樂，因為判太輕了」、「這是今天最快樂的一件事」、「超開心的」、「如果還有館長的話，會更開心」、「館昌一起進去陪柯屁，我們會爽到連放7天鞭炮慶祝」。

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