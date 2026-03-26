中國2地鳳梨釋迦面積達台灣5倍 梁文傑：長久下去侵蝕出口

陸委會發言人梁文傑今天示警，雲南、海南栽種鳳梨釋迦的面積已經是台灣4到5倍，很多是台灣農民、農業企業家過去的。圖為台灣的鳳梨釋迦。（資料照，農糧署提供）

中國對台推出「農林22條措施」屆滿5週年，中國國台辦昨日聲稱，中方願意率先與台灣同胞分享中國農業林業領域發展機遇，歡迎更多台農台企來大陸投資興業，共享機遇，共謀發展。陸委會發言人梁文傑今天示警，雲南、海南栽種鳳梨釋迦的面積已經是台灣4到5倍，很多是台灣農民、農業企業家過去的，長久下去會侵蝕到台灣鳳梨釋迦的出口。

鳳梨釋迦是台東近30年重要產業，外銷收購價格巔峰時達到每斤250元，目前低到只剩30元，令不少農民快失去信心。

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國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上宣傳，2021年3月，國務院台辦、農業農村部、國家林草局等部門聯合出台《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（簡稱農林22條措施）。5年來，各地因時因地制宜，持續推動政策落實落細，支持廣大台農台企在大陸實現更好發展。

朱鳳蓮聲稱，「農林22條措施」用地保障更到位、資金支持更加有力、平台建設更加多元、融合發展更加深入，福建5年來累計投資6.87億元支持台青參與鄉建鄉創。浙江邀請台胞台企參與打造金華「台北小鎮」等鄉村規劃示範計畫；海南實施台企享有海南自貿港自用生產設備「零關稅」政策。

朱鳳蓮說，截至2025年底，14個省份批准設立的36家台灣農民創業園中，有10家園區獲批建設現代農業產業園，產業集聚效應凸顯。中方願意率先與台灣同胞分享中國農業林業領域發展機遇，歡迎更多台農台企來大陸投資興業，共享機遇，共謀發展。

關於中國全面挖取台灣農產品的品種跟技術，「農林22條措施」5年來對台統戰成效如何？梁文傑指出，「農林22條措施」不能說它完全沒有用，因為老實講，台灣現在有很多農業企業家去中國投資；譬如台灣引以為傲的鳳梨釋迦，目前在雲南、海南的栽種面積已經是台灣的4到5倍。

梁文傑示警，很多都是台灣農民、農業企業家過去種的，這個長久下去會侵蝕到台灣鳳梨釋迦的出口，這些問題我們都會比較注意。陸委會要提醒台灣農民，如果還把中國市場當作是一個解方，這不是長久之計。

梁舉例，以鳳梨釋迦來說，現在對岸種得更多、更便宜，想要靠中國市場來維持這一塊的產品，長久下去可能要另外做更多的考慮。

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