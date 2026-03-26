「小沈1500」未認定賄款 北檢：收到判決儘速研議提上訴

北檢調查柯文哲的檔案中，出現「小沈1500」，勾稽比對後，認定沈曾行賄柯1500萬元，北院合議庭因認定檢方無更多補強證據，未認定為賄款。（記者塗建榮攝）

前民眾黨主席、台北市長柯文哲因捲入京華城、政治獻金等弊案，一審被判處有期徒刑17年，褫奪公權6年。檢方調查柯紀錄的檔案中，出現「小沈1500」，勾稽比對後，認定沈曾行賄柯1500萬元。合議庭因認定檢方無更多補強證據，未認定為賄款。台北地檢署表示，判決有違誤及不當之處，將儘速研議，提起上訴。

台北地院審判長於宣判後指出，相關證據均可明確認定Excel工作簿，是柯本人製作，且內容多數具真實性，但缺乏補強證據，因此未採認為收賄事實。

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台北地檢署表示，該案判決有違誤及不當之處，待檢察官收到判決書後，將會迅速研議上訴理由，並依法於期限內提起上訴。

據悉，此次北檢認為有問題的部分在於，從查扣到柯製作的Excel工作簿其中寫著「2022/11/1小沈1500」，且比對後確認其餘部分均與實際募款情形相同，因此認定沈行賄柯1500萬元；此外，檢方認定應曉薇助理吳順民及京華城監察人張志澄涉犯違背職務行賄罪，最終卻獲判無罪，認為判決有違誤及不當之處。

北檢指稱，檢察官偵辦此案，絕無預設立場，偵辦團隊均依法定程序蒐集證據，嚴守正當法律程序原則，並秉持客觀中立態度，詳查事實妥慎適用法律。

另於法院審理時，被告、辯護人所提出相關程序與實體爭執，逐一審慎調查檢辯雙方所提出的事證，進行充分辯論進而做出判決，也呼籲各界應正視、尊重法院判決，共同維護司法公信力。

北檢表示，相關泛政治化解讀該案，藉此模糊焦點的非理性、情緒性言論，將不予回應。

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