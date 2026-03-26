柯文哲重刑17年 張啓楷：司法追殺促進嘉義市藍白整合

張啓楷說，柯文哲重判是司法追殺，將促進藍白整合，拚嘉義市勝選，全力為柯文哲爭取司法人權。（民眾黨嘉義黨部提供）

台灣民眾黨前主席柯文哲京華城案一審今天判刑17年、褫奪公權6年，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷說，柯文哲遭重判、司法追殺，包括曾受到不公平待遇的國民黨黨員與支持者都深有同感，相信將促進嘉義市藍白整合。

張啓楷說，將支持柯文哲主席爭取司法上的人權、正義公平，民進黨發動大罷免時，很多人因為柯文哲被司法追殺而出來投票，因而藍白整合，造成大罷免案32比0，教訓民進黨。

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他說，柯文哲被重判17年超乎大家想像，很多理由非常不明確，相信將使藍白再一次整合，很多人認為，柯文哲被追殺司法，將結合更多人在一起，2028年將拉下民進黨，避免台灣繼續有司法不公、司法追殺，是促成藍白合重要因素。

張啓楷說，柯文哲主席多次來嘉義市幫他掃街，很多民眾抱著柯文哲，為他加油也為他抱屈；國民黨許多黨工、黨員因大罷免案遭搜索、起訴，嘉義市將很多人有同感，為柯爭取司法人權。

張啓楷說，上週日前立委蔡正元錄影為他造勢時也提到，預估柯文哲將被重判，最艱難的時刻嘉義市要突破困境，就是藍白整合支持張啓楷當選嘉義市長，希望受過不公平待遇的國民黨市黨部、黨員，還有小草們，大家結合一起，支持阿北，這次市長選舉，更要團結、藍白合在一啓。

民眾黨嘉義市東區議員參選人林昱孜說，這個判決結果會加速藍白合，並讓他們更堅定往下走，不會被打倒；支持市長參選人張啓楷努力拚民調初選成為最強候選人，她也會成為最堅定的小雞，繼續走下去。

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