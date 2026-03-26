簡舒培批蔣萬安不想得罪白營 為政治利益霸凌司法

簡舒培轟柯文哲讓北市公務員受委屈，批蔣萬安為政治利益「霸凌司法」。（資料照，記者何玉華攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，被判刑17年，褫奪公權6年，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，柯文哲摧毀了支持者對她的信任、讓台北市的公務員受委屈；台北市長蔣萬安上任後，提供相關資料給廉政署，也宣布不再受理類京華城「自創容積獎勵」項目的作法，現在卻說司法不要讓民眾有雙重標準、政治追殺的感覺，批評蔣萬安「為了個人政治利益指控、霸凌司法，實在太自私」。

簡舒培表示，柯文哲藉職務之便圖利沈慶京又收賄，影響了市民對市長的信任；當初他打著「白色力量」，結果卻比任何顏色更容易髒，造成「白色力量」崩解，摧毀了支持他當選台北市長的85萬市民的信任，也讓台北市的公務員受委屈。台北市這些優秀的公務員，在柯文哲的壓力下，被迫違反職務、原則，一條龍的配合市長為財團服務。

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簡舒培說，柯文哲除了違背職務收賄罪，還有共同犯背信、公益侵占罪；柯文哲用民眾黨的名義募款，包括小草的小額金錢支持，如今不知道這些錢到哪裡去?民眾黨不僅不追究，還要為柯文哲開國際記者會「很諷刺」。柯文哲成立政黨就是為自己謀財路，難道民眾黨認同嗎?這讓支持者情何以堪?難道民眾黨的民意代表還要為了個人的政治利益，去維護柯文哲這張神主牌嗎?

簡舒培也提到，柯市府時代，向市府調閱京華城的資料相當困難，是在蔣萬安上任後才陸續提供的便箋等資料，也是蔣市府提供資料給廉政署，才有今天的結果，民眾黨若還能繼續藍白合，有沒有精神錯亂?

簡舒培說，蔣萬安在柯文哲一審結果出爐後受訪說，還沒有看到判決書，但表示民眾期待的是司法要等於事實真相，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺。她反問蔣萬安「那你當初送資料出去（廉政署）是什麼意思?」「若挺柯文哲給容積的做法，為什麼又宣布不再受理「自創容積獎勵」項目？批評蔣萬安是不想得罪白營的支持者，甚至要把白營支持者變成自己未來的支持者，這種為了個人政治利益指控司法、霸凌司法，實在太自私。

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