台南言論自由日 唱所欲言「穿山甲發聲」

台南市長黃偉哲（前右5）偕同鄭南榕基金會為「台南言論自由日」活動暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

每年4月7日為台南市言論自由日，台南市長黃偉哲今（26）日偕同鄭南榕基金會董事曹欽榮、林思吾等人，共同為「唱所欲言」—2026台南市言論自由日系列活動宣傳。黃偉哲以「回首來時路」為主軸，強調社會應持續守護得來不易的言論自由。

4月7日言論自由日是為紀念鄭南榕堅持「百分之百言論自由」的精神，也提醒社會珍視民主發展歷程。今年活動延續去年的「自由造音」概念，以「唱」所欲言為主題，強調每個人都能勇敢表達、真誠發聲。主視覺以穿山甲為意象，象徵台灣社會從壓抑走向突破，讓原本沉默的聲音得以被聽見。

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黃偉哲表示，台南自2012年由時任市長的賴清德總統倡議言論自由日活動以來持續舉辦多年。透過每年不同形式的活動，見證台灣言論自由的演變歷程。今年將結合歌唱、Rap與靜態展覽，讓市民理解言論自由並非憑空而來，而是前人歷經努力與犧牲爭取的成果。

宣傳會現場由台南出身歌手阿雞演出，以音樂揭開序幕。系列活動將於4月5日在台南文化創意產業園區舉辦演唱會，邀請拍謝少年等音樂人演出，以音樂傳遞言論自由精神；自4月5日至5月3日於園區星巴克前廣場設置裝置展覽，呈現言論自由的發展脈絡，引導民眾思考其內涵。此外，今年也串聯在地店家推出微型展覽，並透過Podcast討論相關議題，讓言論自由走入城市日常，展開多元公共對話。

歌手阿雞以台語饒舌歌為宣傳會揭開序幕。（記者洪瑞琴攝）

今年「台南言論自由日」活動主視覺以穿山甲為意象，象徵如同穿山甲般逐漸突破山壁障礙，讓原本沉默的個體能發出堅定有力的聲音。（記者洪瑞琴攝）

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