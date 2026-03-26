關鍵不是「小沈1500」！210萬成定罪鐵證 張育萌：小草又要崩潰了

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，台北地方法院26日一審宣判，前台北市長柯文哲於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）。

京華城案今天一審宣判，民眾黨前主席、前台北市長柯文哲合併判處17年徒刑，北院認定柯文哲收受210萬元款項，並指金額多寡並非判斷收賄罪成立與否關鍵。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，法院講得很清楚，就算EXCEL的「小沈 1500」不算，只憑威京集團給210萬，照樣判柯文哲有罪，直呼「小草又要崩潰了」。

張育萌在臉書發文表示，法官確認，檢調扣押的行動硬碟裡有一個EXCEL「工作簿」，從行動硬碟裡的檔案內容、存檔者和文件內容，都可以確認工作簿是柯文哲製作的。工作簿裡第12列，真的有寫「2022/11/1小沈 1500沈慶京」，但並不是只有這一筆。其他每一筆，陸續有找證人來作證。傳訊了證人邱佩琳、周芳如和謝明珠，發現資料可以對起來。

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法院認為，這份工作簿是「非常私密」的，只有像邱佩琳這些「幫忙向金主募款的人」，可能知道部分內容。因此，不太可能是別人亂做或偽造的，代表這份帳簿是柯文哲自己做的，這件事「至為明確」。

張育萌指出，2022年9月1日下午，沈慶京傳訊息給柯文哲，內容寫著「市長，向您報告，京華城案已於111年8月29日取得修建執照及9下旬將取得建照核准文號」、「婉謝其他政治人物，僅邀市長親臨主持」。而且，沈慶京在訊息最後自稱「小沈」。法官認為，這當然可以證明沈慶京對柯文哲自稱為「小沈」。

張育萌續指，而且黃珊珊在偵查中說，「我印象中當時擔任基隆市副市長邱佩琳建議可以找沈慶京募款」。黃珊珊跟柯文哲說完後，2023年11月3日，柯文哲傳訊息給黃珊珊，說「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。看完柯文哲和沈慶京的聊天紀錄，就會發現沈慶京對柯文哲一律自稱「小沈」或「威京小沈」。

張育萌再指，法官認證，沈慶京傳訊息跟柯文哲說：「但是你沒有告訴我何時可以在陶朱或是公司或其他地方見面。」、「那就在公司，10：30我請人在一樓接你。」證明沈慶京真的有約柯文哲到陶朱隱園見面。

柯文哲確實有在工作簿上，明確記下各筆款項收的時間、金額，還有給的人和經手人。

但法官認為，柯文哲並不是在自己的工作業務範圍內，不斷彙整、統計，變成一份嚴謹的職務紀錄。因此，這份帳本並不是刑事訴訟中「帳冊」的性質，只能說是柯文哲「對自己不利」的供述。張育萌認為，既然是供述，如果只有被告的自白，不可以當成是判有罪的唯一證據。因此，還是需要其他補強證據，才能證明「沈慶京有給柯文哲1500 萬」。

張育萌說，法官作出結論，法律上很難確認沈慶京真的有給柯文哲1500萬。但是沈慶京本來就有指示威京集團的7位員工，用政治獻金名義給民眾黨210萬。這210萬就已經構成違背職務賄及收賄罪。

張育萌分析，因此不管「小沈 1500」有沒有罪，210萬就會害柯文哲有罪了。所以「小沈 1500」就不另外判無罪了，整體還是判柯文哲有罪。他也向小草直呼，所有喊「阿北清清白白」的小草請看清楚，錯了就是錯了，就算逃得了「小沈 1500」，拿了 210萬還是收賄，一點都不清白。

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