金門各界赴中進香陳福海隨行 陸委會：兩岸分歧非宗教交流可解決

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

「金門各界赴大陸進香與宗教交流活動」24日結束，金門縣長陳福海昨（25）日拜會陸委會主委邱垂正，反映「小三通航班增班」等議題。陸委會發言人梁文傑今天說，陳福海說不是他率領的，只是正好也要去。兩岸對於政治制度和「幸福生活」看法不一，這個根本性分歧不是宗教交流，大家喝酒認識、吃飯聊天就可以解決的。

國台辦發言人朱鳳蓮昨天介紹近期兩岸宗教交流活動，宣稱3月21日至23日，金門縣各界代表、30座宮廟主委及2000餘名關帝信眾跨越海峽，到福建漳州龍海、東山等地開展關帝文化交流活動，共續兩岸香火情緣，同揚關帝忠義精神。

請繼續往下閱讀...

針對陸委會示警中共推動的宗教交流都是統戰活動，陳福海及金門各界2千多人進香團日前又前往東山島。梁文傑在陸委會記者會說，陳福海縣長是跟我們說，那團不是他率領的，他只是正好也要去。至於兩岸的宗教交流是否能夠讓雙方互相理解，「我想全世界最了解大陸的就是台灣人，現在兩岸之間的癥結不在於是不是互相理解」。

梁文傑強調，兩岸對於政治制度和什麼樣的生活才叫做「幸福生活」的看法是不一樣的，這個根本性分歧不是宗教交流，大家喝酒認識、吃飯聊天就可以解決的。

梁文傑也說，關於小三通目前載客率，根據航港局資料，平常性航班基本上足以應付需求，也就是沒有全滿，大概7成左右。如果碰到假日或節慶的話，現在就是用假日增班的方式處理。

他談及，如果接下來真的不敷所需的話，再來考慮是不是要增開船班。陳福海縣長也提到，金門港口旅運中心啟用以後，CIQS人力配置是不是要增加，我們都會向相關單位協調處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法