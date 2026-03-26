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    首頁 > 政治

    遭判刑17年！柯文哲涉貪已違反黨紀準則 最重可「開除黨籍」

    2026/03/26 20:07 即時新聞／綜合報導
    根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定：本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分。（取自民眾黨官網）

    根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定：本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分。（取自民眾黨官網）

    前台北市長柯文哲涉京華城案，今日一審遭判刑17年、褫奪公權6年。外界關注其黨籍處置，經查「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，柯文哲所涉罪名已多次觸及該準則「廉政透明公約」紅線，依規最高可處以「除名」（開除黨籍）處分。

    根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定：本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分。其中第一款明定，涉犯刑法侵占、詐欺、背信等罪；第二款則包含違反《政治獻金法》及《貪污治罪條例》之罪。

    北院今日宣判，柯文哲依《貪污治罪條例》判刑13年、褫奪公權6年；公益侵占政治獻金部分各判刑2年及3年6月；另因挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資之背信案，判刑2年6月。法院合併裁定應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

    比對北院宣判內容與民眾黨內規，柯文哲所涉之貪污、侵占及背信罪，均已明確觸犯該準則多項核心條款。民眾黨中央後續是否會依規對柯文哲祭出除名處分，將成為各界關注焦點。

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