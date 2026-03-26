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    首頁 > 政治

    柯文哲2028選總統無望？內政部曝生機：視登記時最新判決而定

    2026/03/26 18:39 記者李文馨／台北報導
    柯文哲能2028年能否參選總統？內政部說，須視登記參選時的最新判決，由中選會依法審認。（記者塗建榮攝）

    柯文哲能2028年能否參選總統？內政部說，須視登記參選時的最新判決，由中選會依法審認。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等弊案，台北地方法院今天（26日）判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。對於柯文哲能否於2028年參選總統，內政部說，本案仍可上訴，須視登記參選時的最新判決，由中選會依法審認。

    北院今天宣判，柯文哲貪污罪判刑13年、褫奪公權6年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

    對於柯文哲是否參選2028總統大選，內政部回應，依「總統副總統選舉罷免法」第26條第10款規定，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得登記為總統、副總統候選人。

    不過，內政部強調，本案仍可上訴，且2028年總統選舉的候選人登記期間亦未屆至，是否具參選資格，須視登記參選時的最新判決，由中央選舉委員會依法審認。

    換句話說，若柯文哲在二審能獲改判至10年以下甚至無罪，只要判決尚未有罪確定，柯文哲依法仍具備登記參選的權利。

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