中配設籍10年可參選公職 陸委會民調：47.8％民眾認為「太短」

兩岸人民關係條例第21條規定，原中國籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人，陸委會民調顯示，認為設籍滿10年後才能參選「太短」占47.8%。（資料照）

中配李貞秀「雙重國籍」爭議未解，陸委會最新民調顯示，針對兩岸人民關係條例第21條規定，原中國籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人，有47.8%民眾認為「太短」，高於「剛剛好」27.1%及「太長」2.6%，其中更有1成民眾主張原中國籍人士「不能參選」。

陸委會民調結果顯示，台灣主流民意反對中共企圖消滅中華民國的政治主張；贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬、維持兩岸現狀，支持政府強化自我防衛，遏止中共對外軍事擴張野心，維護台海和平及區域安全與繁榮。

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陸委會指出，本次調查結果顯示，81.3%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，其中52.7%民眾非常不贊同；近8成民眾不認同中共堅持「一中原則」，推進統一，其中50.9%民眾非常不認同。

陸委會發言人梁文傑說，有近7成6贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（75.9%）；另有超過7成民眾支持政府增加國防預算，以強化自我防衛（70.4%），其中有近5成的民眾非常支持（44.4%）。顯示多數民眾支持政府兩岸政策立場，及做好捍衛國家主權安全的充足準備。

在長期調查題目方面，調查顯示，8成4左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（84.7%）、台灣的未來由台灣2300萬人決定（83.9%），呈現長期穩定趨勢。

梁文傑表示，這次有特別調查一題，兩岸條例第21條規定原中國籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人，民調顯示，認為設籍滿10年後才能參選「太短」有47.8%，更有9.5%民眾主張都「不能參選」。

陸委會強調，中共始終不放棄武力犯台，持續對台軍事威脅，其在經濟低迷情勢下，今年國防支出仍增長7%，兩岸國防預算相差高達11倍。為維護國家主權及台海安全，政府將持續推動「和平四大支柱行動方案」，並增加國防預算，提升自我防衛能力，以實力換取和平。我們也呼籲對岸尊重「兩岸互不隸屬」的客觀事實與台海現狀，放棄僵化思維及對台負面行徑，務實面對台灣主流民意，透過溝通對話以化解分歧。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1138份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.91%。

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