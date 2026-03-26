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    首頁 > 政治

    歐盟關切台海區域安全 外交部：台灣續與理念相近國合作抗威權

    2026/03/26 18:22 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今（26）日表示，台灣將持續與歐盟及理念相近國家深化合作，共同因應威權主義擴張。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉今（26）日表示，台灣將持續與歐盟及理念相近國家深化合作，共同因應威權主義擴張。（資料照）

    歐盟對外事務部（EEAS）25日於歐中安全暨防衛諮商會後表示，雙方就包括東海、南海及台海等區域安全議題交換意見，重申將致力促進區域安全與穩定，呼籲各方遵守及落實「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。對此，外交部發言人蕭光偉今（26）日表示，台灣將持續與歐盟及理念相近國家深化合作，共同因應威權主義擴張。

    歐盟對外事務部25日發布第15屆「歐中安全暨防衛諮商」會後新聞稿，內容提及雙方就包括東海、南海及台海等區域安全議題交換意見；歐方並強調對亞洲緊張局勢升高的關切，重申將致力促進區域安全與穩定，並呼籲各方遵守及落實「聯合國海洋法公約」。外交部對此表示歡迎與肯定。

    蕭光偉指出，歐盟持續在各項政策文件及官方聲明中關切台海情勢，展現對共同維護印太區域和平與穩定的高度重視。

    蕭光偉表示，台灣作為印太地區負責任且可信賴的夥伴，將持續與歐盟及理念相近國家深化合作，共同因應威權主義擴張、灰色地帶襲擾及關鍵基礎設施攻擊等複合式威脅與挑戰，並促進區域和平、穩定與繁榮。

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