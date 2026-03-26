國台辦喊統一後蓋「東西部高速公路」 梁文傑：跟傅崐萁講的話很像

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，和平統一後，中國可以迅速幫台灣建設「環島高鐵」、「台灣東西部高速公路」，以及海峽快速通道，屆時台灣民眾可沿著「京台高速公路」自駕到北京遊覽。陸委會發言人梁文傑今天大酸說，國台辦昨天說統一之後，要幫台灣建環台高鐵、東西向高速公路，這些說法聽起來都跟立法院國民黨團總召傅崐萁講的話很像。

朱鳳蓮聲稱，統一後，中國強大的基礎建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，「台灣地區」的交通、能源、農林、水利、城市更新等基礎設施將得到重建和升級，台灣同胞的生活必將因此獲得更多便利。

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朱鳳蓮舉例，我們可以幫忙迅速建成「環島高鐵」，並建造更多連接本島東西部的高速公路。兩岸基礎設施聯通將逐步變為現實，例如可以共同建設研究多年的海峽快速通道，讓「天塹變通途」，台灣民眾可以從本島出發，沿著京台高速公路自駕到北京來遊覽。

對此，梁文傑批評，國台辦昨天說統一之後要幫台灣建環台高鐵、東西向高速公路，這些說法聽起來都跟傅崐萁總召講的話很像。傅崐萁也講要建國道6號東延到花蓮的高速公路，也曾說過要蓋環台高鐵，都差不多、政見很像。

梁文傑表示，其實以東西向高速公路來說，現在碰到的不是技術或經費的問題，而是經過的地方都是未開發區，牽涉到環境生態，那邊基本上是沒有道路的；要做這樣的決定，中間需要很多社會溝通，要有許多價值的選擇。

梁進一步說，國道6號延伸到花蓮，其實從民國79年就開始討論，最後都沒有做成決定，絕對不是什麼技術、金錢的問題，而是牽涉到台灣社會對很多價值的辯論，這是中共所無法理解。

梁文傑指出，中共會覺得今天技術好、機器很厲害，就要來幫你建，但對台灣社會而言，不是這樣解決問題的。中共不斷提出來統一後有什麼好處、會給台灣人有什麼樣物質上的好處，說來說去都是這樣。

他強調，台灣的經濟還是領先中國，平均GDP、平均可支配所得都高於上海，更不用說中國其他城市、廣大的農村地區。物質選項對台灣、對大多數人來說是沒有什麼誘因。可是問題是中共又拿不出來物質以外的誘因，這個才是問題。

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