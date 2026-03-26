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    首頁 > 政治

    為柯文哲判17年抱不平 網挖黃國昌怒噴「貪污就去坐牢」打臉

    2026/03/26 19:25 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌曾在2018年發文怒噴「貪污就去坐牢」，其言論隨著柯文哲宣判結果出爐，再度吸引大批網友朝聖。（圖擷取自「黃國昌」臉書粉專、記者塗建榮攝，本報合成）

    民眾黨主席黃國昌曾在2018年發文怒噴「貪污就去坐牢」，其言論隨著柯文哲宣判結果出爐，再度吸引大批網友朝聖。（圖擷取自「黃國昌」臉書粉專、記者塗建榮攝，本報合成）

    京華城案台北地院今（26日）一審宣判，前台北市長、前民眾黨主席柯文哲合併判處17年徒刑。民眾黨主席黃國昌在第一時間為其抱不平，直言對判決結果感到難以置信，對此有不少網友挖出他過去在社群發文怒噴「貪污就去坐牢」的言論，諷刺他根本是自打臉。

    柯文哲一審判決出爐後，黃國昌在臉書粉專發文表示，看到北院對柯文哲的判決結果感到相當難以置信，心情迄今難以平復，強調說︰「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。更何況，我們在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法」，另指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。

    對於黃國昌說詞，陸續有網友翻出黃國昌在2018年7月5日發布的一篇貼文，當時雲林縣長張榮味被依違反《貪污治罪條例》，被法院判刑8年定讞，黃國昌為此痛罵︰「貪污就去坐牢、不要再鬼扯了！」，該文隨著柯文哲宣判結果出爐，再度吸引大批網友朝聖，甚至直接標註柯文哲的臉書帳號，提醒柯文哲務必乖乖聽進黃國昌的肺腑之言。

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    前台北市長柯文哲涉入京華城弊案，台北地方法院26日一審宣判，前台北市長柯文哲於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

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