批柯文哲重判是「政治辦案」 國民黨：支持柯依法行使救濟權利

台北地方法院今（26）日就前台北市長柯文哲案一審判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，國民黨對此結果表示高度遺憾。（記者塗建榮攝）

台北地方法院今（26）日就前台北市長柯文哲案一審判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，國民黨對此結果表示高度遺憾。國民黨表示，此項重判不僅未能釐清社會疑慮，反而加深了國人對於「司法淪為政治工具」的負面觀感。當司法判決足以動搖特定政黨領袖的政治生命時，社會各界更有權利質疑是否存在制度性的失衡。國民黨堅定支持柯文哲依法行使救濟權利，透過後續審理還原事實真相。

國民黨提出以下三點嚴正聲明：一、司法處置須正視權力分際，避免扼殺政治參與。本案判處重刑並褫奪公權，實質上已對在野黨的運作與公共討論空間造成強烈衝擊。當法律處分被外界解讀為「改變政治結構」的手段時，將嚴重動搖人民對民主制度的根本信任。司法機關在處理涉及高度政治參與權的案件時，應審慎衡量是否符合比例原則，避免越過權力分立的紅線。

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二，杜絕「選擇性辦案」質疑，守護司法公信力最後防線。人民對司法的不信任，源於長期以來對案件處理標準不一的感受。當涉及在野政治人物的案件被以「高強度、高效率」偵辦與審理，反觀其他備受社會爭議的案件卻進展遲緩，這種明顯的落差感必然引發「政治操作」的聯想。司法若無法落實一致的審判基準，將徹底失去其作為社會公義防線的公信力。

三，反對司法介入政黨競爭，捍衛民主制度運作機制。國民黨嚴正警告，政治競爭不應透過司法手段削弱在野力量，這已背離民主憲政的常軌。柯文哲案所引發的關注，已不僅是單一個案的適法性，更涉及司法與政治界線日益模糊的憲政危機。呼籲社會各界正視司法角色偏移的風險，莫讓法律工具成為打壓政敵、破壞公平競爭的武器。

國民黨強調，司法應回歸法治本旨，嚴拒政治攻防滲透；期盼後續審級程序能嚴格依據證據與法律審理，務必守住法治底線，避免讓人民對司法制度徹底絕望。

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