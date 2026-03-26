柯被判17年 游淑慧籲蔣市府「硬起來」：京華城容獎不應再有模糊空間

台北市議員游淑慧表示，京華城20%容獎不該再有模糊空間，呼籲蔣市府硬起來。（資料照，記者何玉華攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，被判刑17年，褫奪公權6年，國民黨內追查積極的台北市議員游淑慧表示，鼎越開發於去年4月公開承諾「放棄爭議之20%容積獎勵」一事，不應再有法律或程序上的模糊空間；呼籲蔣萬安市府，若鼎越持續以技術性手段延宕，應硬起來主動撤銷不法容積。

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游淑慧說，鼎越開發先前對外宣稱會配合取消具爭議的容積獎勵，然而目前竟仍是「等待鼎越補件」。所謂的「補件中」已淪為鼎越規避責任、觀望判決的緩兵之計，呼籲業者應誠信履行承諾，切莫藉故拖延、心存僥倖，立即履行「放棄20%容獎」承諾。

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游淑慧也指出，蔣萬安市府應展現行政魄力「硬起來」，不應採取被動等待的消極立場。都發局應立即對鼎越下達「最後通牒」，設定補件完成的明確期限。若鼎越持續以技術性手段延宕，市府應依法行政，主動撤銷該筆20%的不法容積獎勵。她強調，法律判決後，後續行政處置是市府的責任。要確保建案最終符合法規額度，蔣市府不能讓公權力在業者的「拖字訣」下被消耗殆盡。

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