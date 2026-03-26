為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯被判17年 游淑慧籲蔣市府「硬起來」：京華城容獎不應再有模糊空間

    2026/03/26 18:06 記者何玉華／台北報導
    台北市議員游淑慧表示，京華城20%容獎不該再有模糊空間，呼籲蔣市府硬起來。（資料照，記者何玉華攝）

    台北市議員游淑慧表示，京華城20%容獎不該再有模糊空間，呼籲蔣市府硬起來。（資料照，記者何玉華攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，被判刑17年，褫奪公權6年，國民黨內追查積極的台北市議員游淑慧表示，鼎越開發於去年4月公開承諾「放棄爭議之20%容積獎勵」一事，不應再有法律或程序上的模糊空間；呼籲蔣萬安市府，若鼎越持續以技術性手段延宕，應硬起來主動撤銷不法容積。

    游淑慧說，鼎越開發先前對外宣稱會配合取消具爭議的容積獎勵，然而目前竟仍是「等待鼎越補件」。所謂的「補件中」已淪為鼎越規避責任、觀望判決的緩兵之計，呼籲業者應誠信履行承諾，切莫藉故拖延、心存僥倖，立即履行「放棄20%容獎」承諾。

    游淑慧也指出，蔣萬安市府應展現行政魄力「硬起來」，不應採取被動等待的消極立場。都發局應立即對鼎越下達「最後通牒」，設定補件完成的明確期限。若鼎越持續以技術性手段延宕，市府應依法行政，主動撤銷該筆20%的不法容積獎勵。她強調，法律判決後，後續行政處置是市府的責任。要確保建案最終符合法規額度，蔣市府不能讓公權力在業者的「拖字訣」下被消耗殆盡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播