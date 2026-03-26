兵役體位標準4月來不及 內政部：16項次待討論、盼上半年實施

內政部役政司長沈哲芳今說明新版體位區分標準的處理進度。（內政部提供）

藝人閃兵案掀起體位區分標準修正討論，國防部長顧立雄去年表示，預期今年4月公布新版體位區分標準。內政部役政司長沈哲芳今天受訪說，團體有異議的體位區分標準共有16項，內政部會和各界取得最大的共識，因此草案原定4月初上路，現在期待盡可能在上半年實施。

國防部去年預告的「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計193項次，本次修正達180項。其中，草案將項次109「兼具男女兩性外性徵者」、「性染色體異常者」由免役變更為替代役；並將項次189「性心理異常經診斷確定者」及「接受變性手術者」免役，限縮為「接受性別變更登記者」免役，而「性心理特定狀況經診斷確定者」變更為替代役。

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沈哲芳表示，內政部次長馬士元上週與11個團體溝通，團體有異議的體位區分標準共有16項，馬士元也請軍醫局針對16項內容進一步討論；其中，這次修法最有爭議的是第189項「性別不安」，此次免役標準共有4點，包含有登記、有做手術、賀爾蒙治療1年以上，不過，團體對醫學會提出的「規則回診治療1年以上」仍有爭議，還要再討論。

沈哲芳說，共識基本上是有了，只是再進一步的討論，就靜待軍醫局和這些團體進一步的協商確認，內政部會和大家取得最大的共識。談及辦法上路時間，他說，原則上這一次的修正不一定如期，本來原定是要4月初，現在可能依大家討論狀況，期待盡可能在上半年實施。

據內政部提供資料，團體提出有異議的項次包括，第1項次「身高」、第2項次「體重」、第46項次「胸廓畸形」、第54項次「支氣管氣喘」、第127項次「畸形足」、第135項次「椎體滑脫或脊椎骨畸形側彎」、第183項次「精神官能症」、第185項次「嚴重型憂鬱症」、第97項次「糖尿病」。

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