為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    兵役體位標準4月來不及 內政部：16項次待討論、盼上半年實施

    2026/03/26 18:12 記者李文馨／台北報導
    內政部役政司長沈哲芳今說明新版體位區分標準的處理進度。（內政部提供）

    內政部役政司長沈哲芳今說明新版體位區分標準的處理進度。（內政部提供）

    藝人閃兵案掀起體位區分標準修正討論，國防部長顧立雄去年表示，預期今年4月公布新版體位區分標準。內政部役政司長沈哲芳今天受訪說，團體有異議的體位區分標準共有16項，內政部會和各界取得最大的共識，因此草案原定4月初上路，現在期待盡可能在上半年實施。

    國防部去年預告的「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計193項次，本次修正達180項。其中，草案將項次109「兼具男女兩性外性徵者」、「性染色體異常者」由免役變更為替代役；並將項次189「性心理異常經診斷確定者」及「接受變性手術者」免役，限縮為「接受性別變更登記者」免役，而「性心理特定狀況經診斷確定者」變更為替代役。

    沈哲芳表示，內政部次長馬士元上週與11個團體溝通，團體有異議的體位區分標準共有16項，馬士元也請軍醫局針對16項內容進一步討論；其中，這次修法最有爭議的是第189項「性別不安」，此次免役標準共有4點，包含有登記、有做手術、賀爾蒙治療1年以上，不過，團體對醫學會提出的「規則回診治療1年以上」仍有爭議，還要再討論。

    沈哲芳說，共識基本上是有了，只是再進一步的討論，就靜待軍醫局和這些團體進一步的協商確認，內政部會和大家取得最大的共識。談及辦法上路時間，他說，原則上這一次的修正不一定如期，本來原定是要4月初，現在可能依大家討論狀況，期待盡可能在上半年實施。

    據內政部提供資料，團體提出有異議的項次包括，第1項次「身高」、第2項次「體重」、第46項次「胸廓畸形」、第54項次「支氣管氣喘」、第127項次「畸形足」、第135項次「椎體滑脫或脊椎骨畸形側彎」、第183項次「精神官能症」、第185項次「嚴重型憂鬱症」、第97項次「糖尿病」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播