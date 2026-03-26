以為開記者會時間...民眾黨直播挺柯 確認17年瞬間臉垮

一開始許甫（圖左2）還沒聽清楚，詢問：「17點開記者會？」（取自柯文哲官方YouTube）

京華城弊案今日下午2時30分宣判，民眾黨前主席柯文哲被合併判刑17年有期徒刑，褫奪公權6年。民眾黨一行人今日下午現身北院外，與小草一起等候判決出爐。民眾黨前副秘書長許甫在直播中發言時，突然聽到旁人告知「17」，當下還以為是指17時要召開記者會，沒想到是柯文哲刑期，神情瞬間變得十分凝重。

除了許甫，即將代表民眾黨出戰地方選舉的劉芩妤、陳彥廷、陳語捷等人，今日都出現在北院外替柯文哲集氣，並一同入鏡柯文哲官方YouTube直播，與線上觀眾屏氣凝神等候判決出爐。

請繼續往下閱讀...

下午2時37分左右，許甫正在發言時，旁人上前告知柯文哲遭判刑17年。一開始他還沒聽清楚，詢問：「17點開記者會？」得知17是指柯文哲遭判刑17年後，他與一旁眾人的神情瞬間變得相當凝重。許甫當下也表示，將再去了解相關說法。

當下直播聊天室也立刻「暴動」，小草紛紛大罵：「司法已死」、「離譜」、「扯了吧」、「什麼鬼東西」、「太扯了，沒證據17年？」

請見影片約36分25秒處

相關新聞請見

京華城案一審宣判 柯文哲判刑17年、褫奪公權6年

京華城案一審宣判 沈慶京10年、應曉薇15年6月

前台北市長柯文哲涉入京華城弊案收賄、政治獻金等弊案，台北地方法院26日一審宣判，不少支持者聚集法院外聲援。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法