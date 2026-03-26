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    首頁 > 政治

    黃國昌嗆徐春鶯起訴書民進黨側翼寫的！梁文傑冷回「這句」打臉

    2026/03/26 18:00 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾黨主席黃國昌聲稱，中配徐春鶯的起訴書是民進黨側翼寫的。陸委會發言人梁文傑今日批評，凡是有認真看過起訴書的人，都不會這樣講。（記者陳鈺馥攝）

    民眾黨主席黃國昌聲稱，中配徐春鶯的起訴書是民進黨側翼寫的。陸委會發言人梁文傑今日批評，凡是有認真看過起訴書的人，都不會這樣講。（記者陳鈺馥攝）

    前民眾黨新住民主委、中配徐春鶯受中共指揮，扶植中配參政，觸犯「反滲透法」被起訴。民眾黨主席黃國昌昨日嗆說，徐春鶯的起訴書不知道是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的東西，都是政治語言。陸委會發言人梁文傑今日批評，凡是有認真看過起訴書的人，都不會這樣講。

    「凡是認真看過起訴書的人都不會這樣講」

    梁文傑在陸委會記者會指出，還是建議大家去看一下這份起訴書，因為台北地檢署網站上就有，最重要的是它的附表。起訴書把徐春鶯和中國民政部兩岸婚姻中心主任楊文濤、上海統促會副主任孫憲的通話、Line對話都寫出來，時間序列很清楚。

    梁文傑說，每一個政黨都是中共滲透的對象，被滲透的政黨就是受害者。但重點是當你發現自己被滲透時，你的態度是什麼？態度是以後要防微杜漸，還是說人家栽贓你？這是很不一樣的。凡事有認真看過起訴書的人，都不會這樣講。

    徐春鶯起訴書內容提及，2025年8月，中共上海統促會副主委孫憲建議，「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣佈其因國籍問題不能上任…」。（記者陳鈺馥翻攝）

    徐春鶯起訴書內容提及，2025年8月，中共上海統促會副主委孫憲建議，「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣佈其因國籍問題不能上任…」。（記者陳鈺馥翻攝）

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