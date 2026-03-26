批重判柯文哲刻意操作 民眾黨南市黨部主委顏耀星：強化在野團結

民眾黨台南市黨部批京華城案具政治操弄，支持者憤而更團結，不影響地方藍白合作布局。（記者洪瑞琴攝）

京華城案一審柯文哲遭重刑，外界關注是否衝擊藍白合作。對此，民眾黨南市黨部主委顏耀星明確指出，相關判決不僅未影響合作，反而進一步凝聚支持者士氣，強化在野陣營的團結。

顏耀星批評，此案帶有高度政治性，重判恐影響柯文哲未來參政權，是一種「刻意操作」，已在社會上引發對司法公信力的質疑。他說，許多支持者對判決結果難以接受，但這樣的情緒反而轉化為行動力，讓台灣民眾黨在地方經營上更具決心。

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他說，年底地方選舉布局不受影響，民眾黨在台南仍將持續推動提名計畫，目前已公布確定提名2位市議員參選人陳詩薇、江明宗，後續還會再提名4人，目標至少推出6席參選，積極建立在地「灘頭堡」，為未來發展奠定基礎。

顏耀星指出，歷經去年綠營罷免行動未果，在野陣營支持結構已趨穩定，藍白支持者合計仍具一定規模，合作態勢已成自然趨勢。他認為，國民黨與民眾黨之間將在「最大共識」下推動理性合作，整體策略與步調並未因個案判決而出現變化。

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