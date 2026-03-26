基隆社安網評鑑乙等 童子瑋拋4項政策承諾

基隆市長謝國樑今天（26日）出席基隆社工日表揚活動，感謝社工夥伴的參與支持。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋今天（26日）出席社工日表揚曁慶祝活動，他表示，社工是基隆社會安定的核心力量，針對社工面臨的困境，包含基隆社安網評鑑乙等問題，拋出「留才、安全、親自督導、協同作戰」的政策承諾，做社工夥伴最強大後盾。

基隆市長謝國樑致詞指出，社會安全網的建構絕非社工單打獨鬥，而是仰賴跨領域資源整合與協力合作；此次獲表揚的夥伴單位，整合醫療、法律與社福資源，從兒少發展評估、法律諮詢到物資提供與就業協助，全面投入弱勢家庭支持，成為強化社會安全網的重要力量。

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童子瑋表示，他對社工這份職業有著深厚的「革命情感」，深切記得在疫情期間他曾帶著熱騰騰的肉羹去社工科慰勞大家，那碗肉羹不只是食物，更是他對社工不分晝夜、無私付出的感謝，而社工的工作猶如一場「沒有盡頭的馬拉松」，專業與辛勞不言而喻。

童子瑋承諾，他若當選基隆市長，將透過「階梯式留任獎金」，年資增加1年獎金就加碼，每滿3年再跳1級；提振新人招募誘因，留住資深人才，保障專業傳承。其次，保障人身安全，由首長親自主持聯繫會報，落實「警社合作」，強化執業場所安全設備。

針對社安網考核乙等現況，童子瑋說，為提升規格與社工士氣，將會議提升至「市長主持」的府級規格；若他當選市長將親自列管，整合警、衛、教、社政資源，排除跨局處障礙，實現「協同作戰」，做社工最強大的後盾。

面對社工人員未補足，導致社會安全網評鑑乙等，基隆市政府社會處處長楊玉欣表示，市府將從「徵才、留才、育才」3大面向推動「基隆市培育在地社工及社工人力穩定計畫」。在徵才方面，將攜手鄰近大專院校，鼓勵社工相關科系學生至市府擔任社工助理及實習生，並將社工助理時薪提高至300元，同時提供每月6000元實習津貼，以吸引優秀人才投入。

基隆市議長童子瑋今天（26日）出席基隆社工日活動，喊出「留才、安全、親自督導、協同作戰」四大承諾。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（26日）舉辦「115年基隆市社工日表揚暨慶祝活動」，表揚優良社工。（記者俞肇福攝）

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