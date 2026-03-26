應曉薇判刑恐難披藍袍參選、循陳重文模式？秦慧珠：選情不確定性增

台北市議員應曉薇（中）出庭，右為女兒應佳妤。（記者塗建榮攝）

因應年底大選，國民黨台北市黨部近日啟動初選作業，第五選區（中正萬華）預計4月7日開放領表登記，但尚未初選，先是擬參選人李孝亮因雙重國籍與兵役問題鬧得沸沸揚揚，昨宣布退選。現任議員應曉薇涉入京華城弊案，今天一審判刑15年6個月，再為選情投下變數，會否推派代理人或循陳重文模式，議員秦慧珠受訪表示，目前尚不得而知，仍待持續觀察，陳雖有去登記，但提名與否仍須經黨內機制決定。

秦慧珠表示，按照國民黨內規定，一審判刑將無法被提名，推估應曉薇應該不會去登記，代表國民黨在中正萬華空出一席，可能由已表態參選的張延廷、郭音蘭與周世雄等人去拚初選，不過，應曉薇會否推派女兒應佳妤「代母出征」目前不得而知，替選情增添不確定性。

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但就她所知，應佳妤應無加入國民黨籍，即便加入，也要超過一年才能參加黨內初選，如以無黨籍身份投入選戰，自由度更高、更靈活，但能否獲得選民支持或是拿到同情票，有待觀察。

對於北投士林議員陳重文同樣因涉案一審被判刑，但昨天仍有登記黨內初選，應曉薇會否尋陳重文模式奮力一搏？秦慧珠分析，新人要初選，現任議員也要遴選，黨會調閱資料了解出席率、對黨的重大政策支持度等，陳重文雖然有去登記，但仍須通過黨內提名機制的考驗。

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