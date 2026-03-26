統戰官員問徐春鶯「李貞秀接班沒問題？」 梁文傑：中共打入藍白扶植不分區

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯培養中配參政，多次向中共官員彙報，上海市統促會副主任孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」陸委會發言人梁文傑今天直指，中共對中配團體的介入和利誘，有一條高度組織化的指揮鏈，最重要目標是設法打入國民黨、民眾黨，在裡面扶植屬於中配的不分區立委。

根據起訴書，2024年3月，徐春鶯將民眾黨不分區立委候補人選李貞秀的個資傳送給孫憲，並同步分享地方選舉新聞。同年11月，孫憲詢問：「李貞秀接班應該沒問題了吧？我們這邊昨天還提起她，我不熟悉，就沒多講話」；徐春鶯則回覆，「我下週會和民眾黨社發部主任碰面，談年底活動的事，他們應該會要求讓李參與」。

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2025年8月，孫憲建議，「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣佈其因國籍問題不能上任，然後再讓麥玉珍繼續」。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，這份起訴書所有人都應該讀一讀，報紙或媒體引述都有點片面，起訴書不長30幾頁，希望所有參與政治的人都應該讀。

梁文傑指出，陸委會及相關單位長期以來，都一直注意中共對中配團體的滲透及利誘，因為行政單位沒有調查權，這份起訴書讓我們了解很多細節。特別是徐春鶯這個案件，從2023年民眾黨要提名徐女當立委開始，陸委會就很關注，但是不知道有這麼多細節，看完起訴書才知道。

梁文傑強調，中共對中配團體的介入和利誘，其實是有一條高度組織化的指揮鏈，最重要目標是設法打入國民黨、民眾黨，在裡面扶植屬於中配的不分區立委，中共很重要的目標。

梁文傑談及，徐春鶯與她的上線，中共民政部兩岸家扶中心主任楊文濤、中共上海民革統促會的副主任孫憲，從起訴書可以看到，她們幾乎每天都在討論台灣的政情，而且發展很久了。

梁文傑進一步說，徐春鶯這條組織線，2018年先試圖在國民黨內扶植中配牛春茹、史雪燕擔任國民黨不分區立委，但國民黨把她們排在名單很後面，基本上不可能當。然後，徐春鶯再藉由支持黃珊珊的市長選舉，再打入民眾黨討取不分區立委，徐春鶯因故引發社會爭議退出後，改由李貞秀女士來出任，這就是孫憲所說的「接班」。

梁文傑批評，徐春鶯在對話中說，她可以動員麥玉珍委員、國民黨立委來推動中配「6改4」兩岸條例的修正。陸委會在整個過程中，只要有立委提案我們都要去立法院跟委員協商、解釋及報告，但想不到這後面是有對岸的指揮及命令。

「這件事還有一個插曲，原來徐春鶯註銷中國戶籍文件是孫憲在2023年幫她取得的！」梁進一步說，因為徐女入籍台灣後，一直沒有除去中國戶籍，2023年11月徐春鶯要當不分區立委，孫憲才幫她取得。

梁文傑表示，徐春鶯對台灣社會想像也與台灣主流民意有落差，時任國民黨主席江啟臣接見香港民主派人士黃之鋒，徐春鶯竟然傳給上線說，「這些國民黨都是不想統一的，我們都被國民黨騙了」。不過，當時台灣社會對香港反送中運動一面倒支持，徐春鶯所想的和主流民意不同，竟然連江啟臣接見黃之鋒也可當成罪狀。

梁文傑強調，中共滲透是不分黨派，國民黨、民進黨都被滲透過，民眾黨也不會例外。譬如桃園的馬治薇被收押時，民眾黨是開除黨職的，我個人相信，黃珊珊跟徐春鶯接觸時，只是希望可以動員中配團體支持選市場，黃應該不知道徐春鶯整個過程是心懷目的，背後有受人指揮，整個過程可以用「其來也漸，其入也深」來形容。

梁文傑指出，陸委會希望大家不要去指責哪個政黨是被滲透，因為凡是被滲透就是受害者，每一個政黨都可能被滲透。但是當滲透的事實很明顯時，政黨就要處理，「否則你就是自願被滲透，你就是在跟對岸合作」。

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