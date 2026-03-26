嘆柯文哲野心害己害人！ 高植澎：若當初實踐行醫承諾結局大不同

京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲（前左一）被判刑17年，且維持7千萬元交保金額，與3位律師全程不發一語隨即上車離去。（記者塗建榮攝）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，因受限於境管處分，日前曾聲請前往日本參加兒子畢業典禮遭台北地院駁回。台北地院今（26）日正式宣判，依違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，判處柯文哲合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，曾任澎湖縣長的前醫師高植澎發文感嘆，若柯文哲當初實踐退休到台東行醫的承諾，這一切或許大不相同。

柯文哲曾多次公開表示，若未能連任台北市長或卸任後，有意前往台東行醫，但截至目前為止尚未成行。對此，高植澎在臉書發文表示，柯文哲夫妻若能堅守當初「退休到台東行醫」的承諾，雖然無法像現在這樣動輒經手幾千萬元的資金，但兩人每個月合計數十萬元的收入，已足以過上清清白白的生活。

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高植澎感嘆，若是如此，如今要去日本參加兒子畢業典禮也不需要法官批准，直言柯文哲是被野心與利益沖昏了頭，不僅害了自己，還「催生了一堆腦殘的小草」，甚至拉了許多人一起陪葬。

高植澎的發文引發眾多網友共鳴，紛紛留言感慨，「一失足成千古恨」、「從各種角度看，柯文哲傷害台灣太大了，比魔鬼還可怕」、「賣國求榮，為了錢什麼事都幹得出來，徐春鶯的筆錄，李貞秀的自爆，都可證明柯已被國台辦收買」、「縣長看人精準，和一代柯黑致敬」。

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