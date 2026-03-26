國民黨高市議員第一批次提名共29人登記 僅三民區4搶3有競爭

國民黨下屆高市議員第一梯次提名共29人登記，圖為左楠藍營5位女議員聯合登記。（記者王榮祥攝）

國民黨高市議員第一梯次提名登記今下午4點截止，共29人完成登記，其中三民區提名3席，現任2席，共4人登記，現任以外的第3席，將由童燕珍、孫健萍2位非現任者競爭。

登記情況：

第1選舉區（旗山等9區）提名2人，林義迪、李振豪2人登記。

第2選舉區（路竹等5區）提名1人，李亞築1人登記。

第3選舉區（岡山等6區）提名3人，共有宋立彬、方信淵、黃韻涵3人登記。

第4選舉區（楠梓左營）提名5人，共有陳麗珍、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟、白喬茵5人登記。

第5選舉區（仁武等4區）提名2人，共有吳利成、陳若翠2人登記。

第6選舉區（鼓山鹽埕旗津）提名2人，共有陳美雅、蔡金晏2人登記。

第7選舉區（三民區）提名3人，共有黃柏霖、童燕珍、孫健萍、黃香菽4人登記。

第9選舉區（鳳山區）提名4人，共有劉德林、李雅靜、鄭安秝、鍾易仲4人登記。

第11選舉區（大寮林園）提名3人，共有王耀裕、邱于軒、黃天煌3人登記。

第13選舉區（那瑪夏等區山地原住民）提名1人，葛姵瑩1人登記。

第14選舉區（桃源等區山地原住民）提名1人，洪英雄1人登記。

第15選舉區（茂林等區山地原住民）提名1人，陳奕蓁1人登記。

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國民黨高市黨部表示，第7選區（三民區）提名3席，現任2席，共4人登記，將由2位非現任登記同志，依照黨內相關辦法爭取第3席提名資格；黨部將進行登記同志資格審查，接續提名相關作業，預計4月完成第一梯次提名作業。

國民黨高市議會黨團KK陣線成員今連袂前往黨部登記，爭取連任，最右邊的資深議員林義迪非屬KK，只是一起合影。（記者王榮祥攝）

國民黨下屆高市議員第一梯次提名共29人完成登記。（市黨部提供）

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