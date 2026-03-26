柯文哲一審判17年、褫奪公權6年 館長：法律已是民進黨的樣子

與柯文哲交情甚深的館長陳之漢受訪時，強烈質疑今日判決正當性，並將矛頭指向司法與執政黨，直言「法律已經是民進黨的樣子」。（資料照，翻攝自館長YouTube）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地方法院一審合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年，引發各界議論。台灣民眾黨訂下午5時召開記者會說明，此前，與柯文哲、黃國昌交情甚深的館長陳之漢受訪時，強烈質疑判決正當性，並將矛頭指向司法與執政黨，直言「法律已經是民進黨的樣子」。

陳之漢表示，案件核心僅為「210萬政治獻金」，但外界長期傳言「幾千萬幾億」，他反問「錢在哪裡？」直指「法官說先給後謝」，卻看不到更大金流證據，認為「法院為了配合民進黨政府，勉強用210萬去判」，質疑過去媒體與政論節目所稱巨額資金「造謠在哪裡？」並強調社會應檢視判決書，對照其他案件，判斷是否公正。

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他進一步指出，政治獻金本應用於選舉支出，「舞台燈光直播攝影師才會花的錢，何來貪污？」並質疑「哪個政治人物沒有政治獻金」，批評政府「為了配合民進黨，消滅一個政黨領袖」。對於外界曾流傳「橘子」、「化糞池藏錢」、「比特幣、以太幣」等說法，他也質疑「有在判決書裡面嗎？」

陳之漢認為，柯文哲遭羈押1年多，「只因為政治獻金」，並批評司法體系「現在就是民進黨的狗」，社會對判決「失望、憤怒」，更稱台灣已有「超過85%不信任司法」。他也呼籲支持者不要氣餒，「我們的抗爭不會結束」，強調「公理自在人心」。

此外，他將矛頭指向執政黨，批評「執政10年有為人民想嗎」，並質疑民進黨選舉期間是否同樣接受政治獻金卻未受追究，甚至點名賴清德「把台灣搞得這麼分裂」，語氣激烈表示「你要打仗你打個屌」，認為社會已被撕裂。

最後，陳之漢呼籲中間選民共同關注此案發展，指稱「藍白合推上一個高峰」，呼籲在野的60%、70%大家要團結，讓民進黨知道台灣並不是他們所有。

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