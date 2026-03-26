台中營養午餐免費議員關切廚餘浪費 教局：朝每學生降到70克努力

台中市議員陳文政擔心免費營養午餐產生大量廚餘問題。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府115學年推動公立國中小營養午餐免費，市議會今天進行校園營養午餐專案報告，市議員陳文政說，免費也是公帑，不能浪費，根據環境部統計，全國每天廚餘量約1700多噸，光是營養午餐廚餘就高達500噸，占比接近3成，呼籲市府正視校園廚餘浪費現象，落實惜食精神。

教育局長蔣偉民說，教育局推動廚餘的降低，第一年調查大概是每位學生平均是130克，另外，現今已經降到每生83克，希望繼續降到80-70克。

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陳文政說，他支持市府營養午餐免費。但「免費，不代表沒有成本；免費，更不代表可以浪費」，營養午餐執行過程中出現大量廚餘，甚至每天形成成堆浪費，就應該要檢討。

他指出，過去資料顯示，台中市校園每日廚餘量曾高達約1.8公噸，教育局也因此推動「學校惜食減廚餘計畫」，至今已實施兩年。對此，他在議會中要求教育局具體說明政策成果。

陳文政說，免費營養午餐不只是讓孩子「吃得到」，更應做到「吃得健康、吃得剛好、不浪費」。未來市府應持續檢討菜單設計、供餐份量與營養教育，培養學生珍惜食物的觀念，從源頭減少廚餘產生。

台中市教育局長蔣偉民說，營養午餐廚餘朝每名學生降到70克努力（記者蘇金鳳攝）

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