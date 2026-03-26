白營選情遭重擊？ 雲林地方評估關鍵在「這件事」

民眾黨議員陳乙辰表示，對現任、非現任是極大挑戰，會持續做好服務，證明民眾黨是心存善念、盡力而為政黨。（記者李文德攝）

台灣民眾黨已提名雲林2名縣議員參選人，隨柯文哲一審判17年是否影響地方選情引起討論。現任白營議員陳乙辰回應，這對民眾黨籍的從政者是極大挑戰，會持續做好服務，證明民眾黨是心存善念、盡力而為政黨；綠營則認為，柯文哲被判刑會讓選民對白營失去信心，要看參選者經營是否扎實來決定影響程度。

目前台灣民眾黨已提名現任縣議員陳乙辰繼續參選連任雲縣第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）議員，此外更有參選本屆崙背鄉長失利的張家閎披上白袍參選第四選區（西螺、二崙、崙背）議員，此次柯文哲宣判，是否會影響地方小雞的選情，也令外界討論聲不斷。

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陳乙辰表示，此次宣判對於所有支持者而言，心情非常一定會大受打擊，對民眾黨、柯主席來說是莫大屈辱，更是政治追殺，對於地方選舉，每位參選者同樣面臨極大挑戰，會更努力做好服務，用行動向大眾證明民眾黨的信譽、柯主席的清白，讓大家知道民眾黨是個心存善念、盡力而為的政黨。

民進黨縣議員蔡孟真認為，對於曾支持民眾黨的非死忠支持者而言，可能因為此次宣判而失去對於白營信賴，多多少少會影響到此次地方選舉，對此選票給予誰，可能會沒有特定屬意對象。不過第三選區已有白營議員陳乙辰經營1屆經歷，所以基層選舉可能除了看政黨好壞外，更是需要審慎看待候選人在地方經營是否更扎實。

泛藍縣議員林岳璋認為，攤開前年大選民眾黨在雲林獲得政黨票來看，因投給白營支持者不多，所以宣判的影響層面有限，如第三選區已有現任的陳乙辰，影響不大，但對於披白袍上陣的新人就是挑戰，以整個大局來看，評估縣議員平均至少要5000票才有機會過安全門檻。

林岳璋認為，民眾黨在雲林支持者不多，因此可能宣判影響層面有限，但對於披白袍上陣的非現任者是挑戰，以整個大局來看，評估縣議員平均至少要5000票才有機會過安全門檻。（資料照）

蔡孟真認為，曾支持民眾黨的非死忠支持者而言，可能因為此次宣判而失去對於白營信賴，但主要需審慎看待候選人在地方經營是否更扎實。（資料照）

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