柯文哲判17年 四叉貓曝黃國昌被拍到疑似「憋笑」！

前台北市長柯文哲涉入京華城弊案收賄、政治獻金等弊案，台北地方法院26日一審宣判，不少支持者聚集法院外聲援。（記者羅沛德攝）

京華城案、政治獻金案今天（26日）一審宣判，前台北市長柯文哲合併判處17年有期徒刑。網紅「四叉貓」劉宇傍晚分享熱心民眾在法院拍到，現任民眾黨主席黃國昌疑似「憋笑」的畫面，掀網友熱議。

檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半，案經台北地方法院審理1年多，今日下午判柯文哲違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

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事後黃國昌在臉書發文稱，對柯文哲的判決結果感到難以置信，還說「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。更何況，我們在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法」。不過貼文底下卻湧入大批網友譏諷「我怎麼覺得國昌老師是笑著打字啊」、「不要偷笑好嗎」、「我知道你想笑，但是不能笑出來！」、「最開心的不是你嗎？」、「嘴角比AK還難壓」。

而四叉貓傍晚還在Threads上分享一位熱心民眾分享，在北院拍到黃國昌疑似在「憋笑」的畫面，可以看到黃國昌抿著嘴走向陳智菡，網友們調侃稱他是在試圖控制表情，讓自己保持在嚴肅的情緒，「我要憋住！憋住！（嘴角漸漸上揚）」、「這輩子最難過的事情都在腦海中想過一次了」、「看到他又再緊咬嘴唇，就知道暗爽在心裡，不敢笑出來」、「黃國昌內心無比激動，從此就只有一個太陽！」

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